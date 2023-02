Klassisches Angry Birds aus dem Google Play Store entfernt

PC 360 PS3 Wii WiiU 3DS PSVita PSP iOS MacOS Android Browser andere

Seit dem 23. Februar 2023 ist der erste Teil der Angry Birds-Reihe für Nutzer von Android Geräten nicht mehr erhältlich. Das Casual-Spiel erschien ursprünglich 2009 für das iPhone und entwickelte sich schnell zu einem der populärsten Mobile-Spiele seiner Zeit. Es folgten Versionen für Android und unzählige weitere Plattformen, von mittlerweile eingestellten Smartphone-Betriebssystemen wie Maemo über den PC bis hin zu stationären Spielkonsolen. Rovio nahm den Klassiker bereits 2019 aus dem Google Play Store, veröffentlichte ihn aber 2022 unter dem Namen Rovio Classics: Angry Birds erneut. Am 21. Februar kündigte der Publisher jedoch auf Twitter an, nun endgültig den Stecker zu ziehen und entfernte das Spiel zwei Tage später aus dem Store. Im Apple App Store ist es weiterhin erhältlich, soll aber in Red's First Fight umbenannt werden.

Als Grund für diesen Schritt nannte Rovio die Auswirkungen auf das gesamte Portfolio. Während der Angry Birds-Macher mittlerweile auf Free-to-Play setzt, wurde die Ur-Variante des Spiels als kostenpflichtiger Titel ohne Werbung und Mikrotransaktionen vermarktet. Laut Medienberichten bestätigten Mitarbeiter von Rovio's Social-Media-Teams, dass sich dies negativ auf die Umsätze der anderen Titel ausgewirkt habe.