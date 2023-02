Shinji Mikami verlässt Tango Gameworks

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Titelbild zeigt The Evil Within

Auf der Seite TrueAchievements wurde ein Auszug aus einer Mail verbreitet, mit der die Bethesda-Mutterfirma Zenimax die Angestellten über den Abgang von Shinji Mikami informiert. Inzwischen hat der Bethesda-Account bestätigt, dass Mikami in den kommenden Monaten das von ihm gegründete Studio Tango Gameworks verlassen wird.

Mikami ist insbesondere als Schöpfer von Resident Evil bekannt. Bei Tango Gameworks fungierte er beim Studio-Debut The Evil Within (im Test) als Game Director, gab andere Titel wie Ghostwire - Tokyo (im Test) oder den kürzlich erschienenen Überraschungs-Hit Hi-Fi Rush (im Test) in andere Hände und übte neben seiner Funktion als Studio-Chef eine betreuende Funktion aus. Wie VideoGamesChronicle nachzeichnet, sprach Mikami in den vergangenen Jahren öfter davon, dass er noch ein Spiel schaffen wolle, bevor er sich zur Ruhe setze. In einem Gespräch mit Resident Evil-Producer Jun Takeuchi zum 25. Jubiläum von Resident Evil brachte er das Thema wieder an und führte aus, dass er ein neues eigenes Projekt vorbereite und dafür viele störende Jobs an andere abgeben werde.