Resident Evil 4: Etwas läuft anders als im Original im neuen Trailer

PC Xbox X PS4 PS5

Im Zuge der gestrigen State of Play hat Sony nicht nur neue Titel für PSVR2 in Aussicht gestellt, es gab auch diverse Trailer zu sehen. Darunter war auch ein neuer Blick auf das im März erscheinende Remake Resident Evil 4. Der Trailer zeigt kurze Gameplay-Impressionen und diverse Szenen, die Kennern des Originals bekannt vorkommen dürften. Zum Beispiel der Auftritt eines Helikopters, der im Original gegen Ende der Kampagne stattfand. Interessant dabei: Der Nebencharakter Louis ist in Szenen gemeinsam mit Leon zu sehen, die er im ursprünglichen Titel allein bestreiten musste, zum Beispiel bei der Lorenfahrt oder im Kampf gegen zwei Gigantes. Eindrücke aus den Cutscenes zeigen unter anderem, dass es auch wieder eine Prise Humor in der Horror-Action geben wird.

Resident Evil 4 erscheint am 23. März 2023 für PC, PS4, PS5 und Xbox Series S|X. Im Trailer wurde zudem eine Demo in Aussicht gestellt, die bald erscheinen soll. Kürzlich gab er japanische Twitter-Account der Reihe überdies bekannt, dass die Entwicklung eines VR-Modus für das Remake begonnen habe, der wie bei Resident Evil Village (im VR-Kurztest) als kostenloses Update für PSVR2 erscheinen werde.