PM: Goodbye Volcano High erscheint diesen Juni für PS5 und PS4 (Sony Playstation Blog)

ich bin Marcela Huerta, Community Director bei KO_OP. Ihr habt schon eine Weile nichts mehr von uns hier im PS-Blog gehört, aber wir sind wieder da, um den Trailer zum Starttermin von Goodbye Volcano High für State of Play anzukündigen!

Das ist eine große Sache für uns, und wir sind so dankbar, dass wir diese Plattform nutzen können, um euch davon zu erzählen. Das Veröffentlichungsdatum ist übrigens der 15. Juni 2023. Das liegt genau am Ende des Schuljahres, also werden euch hoffentlich keine Prüfungen von dem Dino-Drama abhalten. Das Spiel könnt ihr euch ab heute im PlayStation Store auf die Wunschliste setzen, und wir hoffen, dass ihr euch die Zeit nehmt, das kleine Herzchen anzuklicken und uns ein bisschen Liebe dazulassen.

Vielleicht ist euch im Trailer aufgefallen, dass es einige neue Sprecher gibt. Ich möchte euch gerne verraten, wer hinter diesen Stimmen steckt. Ich bin mir nämlich sicher, dass die begeisterten Gamer unter euch sie bereits erkannt haben. Mit dabei sind Ozioma Akagha als Fangs beste Freundin und Käfer liebende Bandkollegin Trish, Abe Bueno-Jallad als Fangs kleiner Bruder und Scherzkeks Naser, Allegra Clark als Naomi, die charmant verklemmte Klassensprecherin mit dem Herz aus Gold, und Mark Whitten als weiser und herrlich chilliger Schlagzeuger Reed. Wie in unserem letzten Trailer angekündigt, spricht der legendäre Lachlan Watson die Rolle von Fang, dem talentierten, ängstlichen Protagonisten von GVH. Wir sind mit dieser Besetzung unglaublich zufrieden und können nicht glauben, dass es uns tatsächlich gelungen ist, ein vollständig synchronisiertes Spiel auf den Markt zu bringen. Allein dieser Aspekt gibt der Welt von Goodbye Volcano High wirklich ein lebendiges Gefühl. Nicht vergessen: Wir haben noch viele weitere Charaktere, für die wir Synchronsprecher ankündigen müssen, also haltet euch auf dem Laufenden!

In unserem neuesten Trailer gibt es außerdem neues Performance-Material und Minispiele zu sehen! Die Performance-Aufnahmen rücken Worm Drama ins Rampenlicht und zeigen eine der Stärken von Goodbye Volcano High: die magischen 2D-Animationen (Animationen, die oft für 3D gehalten werden). Die Minispiele geben euch einen kleinen Einblick in die Art von Interaktionen, die ihr in der Rolle von Fang erleben werdet: Ob ihr nun versucht, euch selbst vom Doomscrolling abzuhalten oder das Poster eurer Band zu gestalten (Grafikdesign ist meine Leidenschaft), die Spieler werden wirklich in den Alltag von Fangs Welt integriert.

Neben diesen Ankündigungen nutzen wir auch die Gelegenheit, um “Reunion” zu veröffentlichen, die dritte Single aus dem Soundtrack von Goodbye Volcano High. Mir hat dieser Song seit jeher unglaublich gut gefallen. Die Melodie ist einfach so lebhaft und fröhlich. Als ich dann auch noch den Text gelesen habe, war ich hin und weg! Ich liebe einfach Lieder, die vom Zusammenkommen nach einer Krise handeln. Denn was haben wir in apokalyptischen Zeiten, wenn nicht uns? Das Lied ist unglaublich melancholisch, was mir sehr gut gefällt!

“Reunion” stammt ebenso wie unsere anderen veröffentlichten Singles (“Don’t Talk” aus unserer verspäteten Ankündigung und “Constellations” aus unserer letzten PlayStation-Ankündigung) von unserem internen Audio Director Dabu und wird von Brigitte Naggar gesungen. Dabu ist berühmt für seine Arbeit an Dwarf Fortress, Boyfriend Dungeon und Winding Worlds. Brigitte Naggar ist eine kanadische Musikerin, die zwei vollständige Alben unter ihrem Künstlernamen Common Holly veröffentlicht hat: Playing House und When I say to you Black Lightning.

Dieses Projekt nähert sich immer mehr der Zielgeraden und es ist einfach toll zu sehen, wie die Hintergründe und Charaktere, die sich unsere Künstler ausgedacht haben, von unserem hervorragenden Animationsteam zum Leben erweckt werden und wie ihnen von der Programmierabteilung der letzte Schliff verliehen wird. Zu sehen, wie alles im Spiel zusammenkommt, ist ein unsagbar tolles Gefühl.

Wir sind sehr dankbar für eure Unterstützung und hoffen, dass ihr unseren Entwicklungsprozess hier verfolgt, indem ihr euch für unseren Newsletter anmeldet und uns auf Twitter, Instagram und TikTok folgt! Nochmals vielen Dank und bis bald!

Goodbye Volcano High erscheint diesen Juni für PS5 und PS4.