PM: Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections erscheint 2023 für PS4 und PS5 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections ist der nächste Titel der Ultimate Ninja Storm-Reihe und wird 2023 für PS4 und PS5 erscheinen.

Die zweite Hälfte des Trailers zeigt Kampfszenen der spielbaren Charaktere im Spiel, darunter Naruto, die Ninjas des Dorfs Konoha-Gakure, die Mitglieder von Akatsuki und den legendären Ho-Kage. Waren eure Lieblingsninjas in diesem Trailer zu sehen?

Um das 20. Jubiläum des Naruto-Anime-Debüts zu feiern und den Fans, die die Serie unterstützt haben, die Möglichkeit zu geben, in die Rolle ihrer Lieblingsninjas zu schlüpfen, wird das Spiel zusätzlich zu den 124 spielbaren Ninjas, die bereits in Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto vertreten waren, noch weitere neue Charaktere enthalten. Damit bietet das Spiel die größte Charakterauswahl der ganzen Reihe! Heute freuen wir uns, die ersten der neuen Ninjas zu enthüllen, die Teil dieser Auswahl sein werden: Ashura Otsutsuki und Indra Otsutsuki! In nächster Zeit werden wir noch weitere spielbare Charaktere enthüllen, also schaut regelmäßig vorbei. Das Kampfsystem des Spiels basiert auf dem der vorherigen Titel der Reihe. Allerdings unterstützt die PlayStation 5-Version zum ersten Mal 60 FPS, wodurch die Ninja-Kämpfe mit einer flüssigeren Bildfrequenz als jemals zuvor ablaufen.

Die Naruto Ultimate Ninja STORM-Reihe erzählt die Geschichte von Naruto mit Anime-Aufnahmen und Kämpfen im Spiel, die ihr selbst steuert. In diesem neuen Titel werden ausgewählte Szenen aus den vier Ultimate Ninja STORM-Spielen kombiniert und neu aufgelegt. Die Grafik wurde dabei stark verbessert, sodass auch Spielern etwas geboten wird, die die Reihe bereits in der Vergangenheit gespielt haben.

Darüber hinaus wird das Spiel auch eine neue Originalgeschichte enthalten. Bis zur Veröffentlichung werden wir regelmäßig weitere Informationen und Enthüllungen bekannt geben – haltet also die Augen offen!