PM: Der Trailer zu Resident Evil 4 zeigt neues Action-Gameplay und gibt erste Infos zum Mercenaries-Modus und der Demo (Sony Playstation Blog)

liebe PlayStation.Blog-Leser! Ich bin Edvin Edsö, Promotion Producer von Resident Evil 4. Wir haben heute bei der State of Play den neuesten Trailer zu Resident Evil 4 veröffentlicht. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, könnt ihr ihn euch weiter unten anschauen.

Im Trailer seht ihr, wie Leon in verschiedenen Situationen ums Überleben kämpft. Diejenigen unter euch, die das Original gespielt haben, werden einige der Szenen vielleicht wiedererkennen. Drama! Action! Neues Gameplay! Lasst uns wissen, welche Geheimnisse ihr in dem neuen Material entdeckt habt.

Welchen Gefahren muss sich Leon in diesem Remake von Resident Evil 4 stellen?

Der Trailer zeigt euch nicht nur einen Vorgeschmack auf die Konfrontation zwischen Leon und Krauser, sondern kündigt auch ganz offiziell die Rückkehr von The Mercenaries an! Der beliebte zusätzliche Spielmodus, der in der gesamten Resident Evil-Reihe vorkommt, wird auch in RE4 wieder vertreten sein. Das Team arbeitet derzeit hart an The Mercenaries und wird den Modus nach der Veröffentlichung als kostenlosen DLC zur Verfügung stellen.

Zu guter Letzt haben wir noch eine demnächst erscheinende Demo für Resident Evil 4 angekündigt. Diese Demo wird in Kürze sowohl für PlayStation 4 als auch für PlayStation 5 verfügbar sein. Freut euch darauf, euer Können in der Demo unter Beweis zu stellen und denkt immer daran: “Überleben ist nur der Anfang.”

Resident Evil 4 bleibt dem Originalspiel treu und bietet dabei zahlreiche Gameplay- und Grafikverbesserungen.

Das Veröffentlichungsdatum am 24. März rückt immer näher – also vergesst nicht, das Spiel vorzubestellen.