PM: Für Suicide Squad: Kill the Justice League werden auf der State of Play erstmals 4-Spieler-Koop-Gameplay und mehr vorgestellt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im heutigen Sony State of Play erhaltet ihr nicht nur einen ersten Blick auf das 4-Spieler Koop-Gameplay von Suicide Squad: Kill the Justice League, sondern ihr auch einen ersten Blick hinter die Kulissen des Spiels. Wir hoffen, es hat euch gefallen, mehr über das Spiel direkt vom Rocksteady-Team und in unseren eigenen Worten zu erfahren. Das Spiel kommt schon sehr bald auf den Markt. Aus diesem Grund geben wir euch nur einen kurzen Einblick in das, was Spieler in den kommenden Monaten erwartet.

In dem gezeigten Gameplay-Abschnitt tritt die Suicide Squad gegen Wellen von Brainiacs korrumpierten Soldaten an, um ein riesiges Artilleriegeschütz zu zerstören, das von irgendwoher auf die Erde eingeschleust worden ist. Mit ihren einzigartigen Fortbewegungsfähigkeiten, Schießkünsten, Nahkampftechniken, Taktiken und ihrer Teamfähigkeit müssen sie das Chaos zu ihrem Vorteil nutzen und auf ihre eigene Weise erfolgreich sein.

Das Resultat? Ein flüssiges Kampf- und Fortbewegungssystem, das ganz individuell an die gewaltvolle Vorliebe jedes Schurken angepasst ist. Egal, ob ihr in einem einzigen Sprung als King Shark auf ein Gebäude springt oder mithilfe der Speed Force als Captain Boomerang zu eurem treuen Bumerang reist: Jeder spielbare Charakter bietet einzigartige Fähigkeiten, die auf sie zugeschnitten sind.

Wenn ihr noch mehr über die Welt von Suicide Squad: Kill the Justice League erfahren wollt, dann lernt das Team in unserem Video mit Blick hinter die Kulissen kennen, das uns und die Truppe aus dem Arkham Asylum in DCs “Stadt der Zukunft”, Metropolis, führt.

Mit Suicide Squad: Kill the Justice League wollen wir ein Spiel schaffen, in dem die Stadt selbst Teil des Kampfes wird. Wir wussten, dass wir dafür die bisher größte Karte schaffen mussten. Metropolis ist mehr als doppelt so groß wie Gotham in Batman: Arkham Knight. Es kommt jedoch nicht nur auf die Größe an. Unsere Stadt steckt voller Details und Persönlichkeit. Wir sind der Meinung, dass sie sich dadurch lebendig anfühlt und die Spieler eben das von uns erwarten.

Jedes Mitglied unserer Suicide Squad hat eine einzigartige Fortbewegungsmethode, um die Stadt zu erkunden, und mit den Gameplay-Optionen für 1 bis 4 Spieler und den Fertigkeitsbäumen für jeden Charakter könnt ihr spielen, wie ihr wollt und wann ihr wollt.

In den kommenden Monaten gibt es noch so viel mehr über Suicide Squad: Kill the Justice League zu berichten, und wir können es kaum erwarten, die Spieler in unsere Vision von Metropolis eintauchen zu lassen, wenn das Spiel für PS5 erscheint!