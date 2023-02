PM: Wayfinder: PS4- und PS5-Spieler erhalten im April exklusiven Vorabzugriff auf das charakterbasierte Online-Rollenspiel (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

mit PlayStation zusammenzuarbeiten, um Spielern auf PlayStation 4 und PlayStation 5 einen exklusiven Vorgeschmack auf unser Spiel geben zu können. Die erste Saison des Vorabzugriffs beginnt im April 2023 und beinhaltet auch die Einführung unseres Founder’s Pack Program. Ihr möchtet schon vorher in die Welt von Evenor eintauchen? Unser nächster Beta-Spieltest startet am [CB DATE PENDING AQUA AIR DATE] und unser letzter geschlossener Spieltest findet im März statt. Wenn ihr dabei sein wollt, solltet ihr euch unbedingt auf der offiziellen Wayfinder-Website dafür anmelden.

Falls ihr unsere Enthüllung bei den Game Awards verpasst habt, bringen wir euch gerne auf den neuesten Stand! Bei Wayfinder handelt es sich um ein charakterbasiertes Online-Action-RPG, das in einer gemeinsamen Online-Welt namens Evenor angesiedelt ist. Evenor wurde von einer zerstörerischen und chaotischen Kraft namens “Düsternis” heimgesucht und ihr müsst euch die Macht eines Wayfinders zunutze machen, um das Chaos unter Kontrolle zu bringen. Gemeinsam mit euren Freunden werdet ihr eure Kräfte vereinen und euch auf unzählige Abenteuer begeben. Dabei werdet ihr Evenor, die Verlorenen Zonen und nützliche Ressourcen entdecken, um immer wieder neue Gegenstände, Waffen und Wayfinder herzustellen und freizuschalten.

Zu Beginn des Spiels wählt ihr einen Wayfinder aus. Wenn ihr einen gefunden habt, der zu eurem Spielstil passt, könnt ihr euch in den Kampf gegen die Düsternis stürzen – eine mysteriöse Macht, die Korruption und Chaos in die Welt gebracht hat.

Eure Abenteuer beginnen in Skylight, dem sozialen Treffpunkt des Spiels und dem letzten Leuchtfeuer der Hoffnung in Evenor. Hier könnt ihr andere Spieler rekrutieren, eure Wohnung besuchen, neue Ausrüstungsgegenstände herstellen und Wayfinder freischalten, die ihr aus der Düsternis gerettet habt, um sie für die bevorstehende Reise einzusetzen.

Sobald ihr Skylight verlasst, werdet ihr schnell auf öffentliche Ereignisse und Weltbosse treffen, die nur darauf warten, besiegt zu werden. Das Hochland ist ein großes, offenes Gebiet, in dem sich viele andere Wayfinder aufhalten. Ihr werdet schnell neue Freunde finden, während ihr Quests erledigt, Weltbosse bekämpft und Ressourcen sammelt.

Im Hochland könnt ihr Eingänge zu Verlorenen Zonen entdecken. Das sind dungeonartige Gebiete, die ihr mit bis zu drei Wayfindern erkunden könnt. In diesen Verlorenen Zonen erwarten euch zufällige Level-Layouts, Feinde, Monster, Ereignisse und Beute! Kein Ausflug in die Verlorenen Zonen ist also wie der andere. Ihr könnt euer Spielerlebnis außerdem mit Mutatoren anpassen, um die Abenteuer, Herausforderungen und Belohnungen, die ihr findet, zu verändern.

Inhalte werden in Form von Saisons veröffentlicht. Der Vorabzugriff beginnt im April und besteht aus zwei separaten Saisons. Jede Saison dauert etwa drei Monate und beinhaltet verschiedene neue Features wie Charaktere, Waffen und sogar Orte.

In jeder Saison erwarten euch mehr als nur neue Wayfinder und Waffen. Ihr werdet auch die Möglichkeit haben, neue Ereignisse zu erkunden, die sich über das Hochland und andere Open-World-Umgebungen erstrecken. Zusätzlich könnt ihr neue Herausforderungen bei Expeditionen in der Verlorenen Zone meistern, gefährlichen neuen Gegnern in jeder Ecke der Düsternis begegnen und spannende Geschichten erleben, die sich sowohl zwischen den Charakteren als auch den Spielern selbst abspielen.

Der Vorabzugriff kann über unser Founder’s Pack Program freigeschaltet werden, das im April startet. Im Rahmen dieses Programms nehmen wir in Zusammenarbeit mit unseren treuesten Unterstützern den letzten Feinschliff am Spiel vor. Dafür werden sie nicht nur mit dem Vorabzugriff auf das Spiel belohnt, sondern auch mit einzigartigen und wertvollen Gegenständen, die nie wieder im Spiel erhältlich sein werden. Es wird mehrere Stufen geben, wobei jede Stufe exklusive kosmetische Gegenstände, Haustiere, Reittiere und mehr beinhaltet. Im Laufe des Frühlings werden wir weitere Details zu diesem Thema und zum Vorabzugriff bekannt geben!

In der Zwischenzeit könnt ihr euch unter www.playwayfinder.com/Betasignup für die geschlossene Beta von Wayfinders anmelden, die am [CB DATE PENDING AQUA AIR DATE] stattfinden wird! Wir können es kaum abwarten, euch in Evenor zu sehen!