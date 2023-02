Baldur's Gate 3: Release am 31. August 2023 für PC und Playstation 5

PC PS5 MacOS

Larian Studios hat heute im Rahmen der State of Play-Präsentation von Sony mit einem neuen Gameplay-Trailer bekanntgegeben, dass Baldur's Gate 3 (in der Preview) am 31. August 2023 für PC, PS5 und Mac erscheinen wird. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Er zeigt auch den Split-Screen-Koop. Ihr könnt mit bis zu zwei Spielern auf einer PS5 oder online mit bis zu vier Spielern spielen. Außerdem wird ein erster Einblick auf die Controller-Steuerung gewährt. Ihr könnt euch auch ein kurzes Video vom Voice Actor J. K. Simmons als Ketheric Thorm bei der Arbeit anschauen.

Neben der normalen Version wird es auch eine Deluxe Edition und eine Collector's Edition geben. Beide Versionen könnt ihr jetzt auch im Playstation Store beziehungsweise direkt bei dem Entwickler Larian vorbestellen. Wenn ihr während des Early Access die PC-Version gekauft habt, was noch bis zur Veröffentlichung für 59,99 Euro auf Steam möglich ist, bekommt ihr automatatisch ein Upgrade auf die Deluxe Edition.

Die Deluxe Edition beinhaltet zusätzlich zu einer digitalen Version des Spiels:

Spielbares Bardensong-Bundle mit Musik aus Divinity - Original Sin 2

Exklusiver In-Game-Würfel-Skin

Tasche des Abenteurers mit Ausrüstung zum Start der Reise

Digitale Downloads vom Baldur's Gate 3 Original-Soundtrack, Artbook und Charakterbogen

72 Stunden Early-Access-Zugang zu Akt 1 von Baldur's Gate 3, beginnend ab dem 28. August 2023 für PS5

Sechs von Divinity - Original Sin 2 inspirierte Items (Maske des Gestaltwandlers, Umhang, spielbare Flöte, Dolch, Kopfschmuck, Kollektion an Gemälden)

Die Collector's Edition beinhaltet:

Digitale Version des Spiels

Alle Vorteile der Deluxe-Edition

Sticker-Set

25cm Diorama "Mind Flayer vs Dunkelelf"

160-seitiges Hardcover-Artbook

Stoffkarte von Faerûn

Set von D&D-inspirierten Original-Charakterbögen

Kaulquappen-Schlüsselanhänger aus Metall

Magic: The Gathering Booster Pack

Speziell gravierter D20 Metallwürfel inklusive einer In-Game-Version

Echtheitszertifikat