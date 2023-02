PM: Tchia sticht am 21. März im Rahmen von PlayStation Plus Extra und Premium auf PS4 und PS5 in See (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

der Game Director von Tchia und Mitgründer von Awaceb. Heute haben wir einige aufregende Neuigkeiten zu verkünden, nach denen viele von euch schon seit einer Weile gefragt haben. Tchia wird am 21. März 2023 für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen!

Wir können es kaum erwarten, dass ihr euch in unser großes Abenteuer stürzt, und wir freuen uns, dass das Spiel auch direkt am ersten Tag mit PlayStation Plus Extra und Premium verfügbar sein wird.

Für alle, die noch nichts von Tchia gehört haben: Es ist ein Open-World-Sandbox-Abenteuer, das von unserer Heimat Neukaledonien inspiriert wurde. Es ist von allen Aspekten der neukaledonischen Kultur geprägt. Wir haben bekannte Wahrzeichen nachgebaut, die Welt mit der einheimischen Tierwelt bevölkert und nicht nur die Story in der Landessprache erzählt, sondern auch alle Charaktere von einheimischen Talenten synchronisieren lassen! Mehr dazu erfahrt ihr in “Our Journey With Tchia”, einer Videoserie, die sich mit den kulturellen Inspirationen hinter dem Spiel beschäftigt.

Letzten Monat haben wir euch einen ausführlichen Einblick in die Spielmechanik von Tchia gegeben und euch einige der coolen Sachen gezeigt, die ihr machen könnt – vom Schwimmen in den Tiefen des Ozeans und dem Setzen von Segeln auf eurem anpassbaren Boot bis hin zum Jammen auf eurer Ukulele oder sogar der Verwandlung in eine Kokosnuss! Seht es euch hier an.

Mit unserem neuen Trailer hingegen, den wir heute während der State of Play enthüllt haben, wollten wir die Story und die verschiedenen Erzählungen in den Mittelpunkt stellen. Obwohl das Spiel in einer tropischen Umgebung angesiedelt ist, dreht sich hier nicht alles um Urlaub. Macht euch also bereit, mit Tchia auf eine unerwartete und gefühlvolle Reise ins Erwachsenwerden zu gehen!

Die Insel, auf der unsere Heldin Tchia zu Hause ist, wurde von seltsamen Stoffkreaturen, den sogenannten Maano, überfallen. Sie handeln auf Befehl des bösen Herrschers des Archipels namens Meavora und haben Tchias Vater entführt. Sie können ziemlich unheimlich sein, deshalb solltet ihr alles einsetzen, was euch zur Verfügung steht (einschließlich der Umgebung!), um sie auszuschalten und euren Vater zu retten.

Für diejenigen, die ihre Ausrüstung noch weiter anpassen wollen, freuen wir uns, heute bekannt zu geben, dass zum Start von Tchia eine spezielle Oléti-Edition (Oléti bedeutet “Danke” auf Drehu, einer neukaledonischen Landessprache) mit einer Auswahl an kosmetischen Gegenständen erhältlich sein wird, die von den Studios und Spielen von Kepler Interactive inspiriert sind. Mit dem Kepler Customization Pack könnt ihr Tchia wie die Hauptfigur in Sifu kleiden, euer Boot in den alptraumhaften Farben von Scorn gestalten und sogar einen Rucksack tragen, der an den mysteriösen, fuchsähnlichen Begleiter Enki aus Flintlock: The Siege of Dawn erinnert.

Es dauert nicht mehr lange, also macht euch bereit für das Abenteuer eures Lebens, wenn Tchia am 21. März 2023 bei PlayStation Plus Extra und Premium verfügbar ist.