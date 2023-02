PM: Humanity: Neue Gameplay-Details zum faszinierenden Puzzle-Spiel und Infos zur heute erscheinenden Demo in der State of Play (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In einer Welt, in der die Menschheit verloren ist – ohne Seele, ohne Verstand, ohne eigenen Willen – hängt das Schicksal aller Menschen vom Verstand und der Entschlossenheit eines einsamen Retters ab: von euch.

Ach ja, habe ich erwähnt, dass ihr als ein Shiba Inu spielt?

“Eines Tages wachte ich als Hund auf …”

Shiba Inus stehen in Japan ganz oben auf der Liste der beliebtesten kleinen Hunderassen. Mit ihrem harmlosen Aussehen und ihrem treuen Wesen haben sie seit jeher die Herzen der Japaner erobert. Überall in Japan sieht man Menschen mit ihren Shiba Inus in Städten und Parks spazieren gehen.

In dieser Welt wurde die Beziehung zwischen Mensch und Hund jedoch auf den Kopf gestellt – das ist die Welt von Humanity.

Am Ende der Welt irren die Menschen nur noch ziellos umher. Ihr erwacht als Hund und begleitet die Menschen bei einer Reihe von “Prüfungen” (so werden die Levels genannt) und versucht, sie zu Lichtsäulen zu führen.

Mit einem einfachen “Wuff” erteilt ihr euren Begleitern Befehle, die sie blind befolgen werden, egal, welche Opfer sie dafür bringen müssen. Ihr könnt ihnen unter anderem befehlen, in welche Richtung sie gehen sollen, sie springen oder in der Luft schweben lassen – und sie sogar gegen ihre Feinde kämpfen lassen.

Jede Prüfung beinhaltet eine Vielzahl von Tricks, Fallen und Hindernissen, darunter Wasser und Wind, Berge und Täler, Schalter und bewegliche Objekte. Jedes dieser Hindernisse beeinflusst oder schränkt die Möglichkeiten der Menschen ein, wodurch sich viele knifflige Rätsel ergeben.

Um die Prüfungen zu bestehen und die Menschen ans Ziel zu führen, müsst ihr gut nachdenken und schnell reagieren – manchmal auch beides zusammen Und wenn ihr es endlich geschafft habt, wird der Bildschirm häufig von regelrechten Menschenmassen bevölkert, die alle auf das Ziel zuströmen. Ihr müsst die Menschenmengen auf natürliche Weise und in Echtzeit durch die Levels führen. Das ist einer der interessantesten und beeindruckendsten Aspekte von Humanity.

Was euch am Ende der Prüfungen erwartet ist … recht ungewöhnlich, um es vorsichtig auszudrücken. Wir möchten, dass ihr das Spiel selbst spielt, um zu erfahren, wie sich die Geschichte entfaltet. Aber um euch wenigstens einen kleinen Einblick zu geben, werden wir an dieser Stelle näher auf einen Teil des Spiels eingehen.

Das sind die Anderen.

Sie ähneln den Menschen zwar vom Aussehen her, aber leben nach ganz anderen Prinzipien.

Die Anderen und die Menschen haben jedoch einige Gemeinsamkeiten – und genau das sorgt für Rivalität zwischen den beiden Gruppen und somit auch für Konflikte …

Möchtet ihr einen Konflikt mit den Anderen lieber vermeiden oder die direkte Konfrontation mit ihnen suchen?

In der Anfangsphase des Spiels macht Humanity den Eindruck eines eher friedlichen Action-Puzzle-Spiels, aber im Laufe der Geschichte wird es auch zu riesigen Schlachten kommen. Diese Weiterentwicklung des Gameplays ist nur eines der Elemente, von denen wir hoffen, dass sie euch gefallen werden.

Der Level-Editor von Humanity ermöglicht es euch, eigene originelle Levels zu erstellen und sie mit der Community zu teilen, sodass sie von Spielern auf der ganzen Welt gespielt werden können.

Der Level-Editor ist einfach zu verwenden, bietet gleichzeitig aber ein hohes Maß an kreativer Freiheit. Im Grunde habt ihr damit die gleichen Möglichkeiten, die wir auch als Entwickler beim Erstellen der Levels hatten!

Anschließend könnt ihr eure einzigartigen Kreationen mit der ganzen Welt teilen. Wir freuen uns darauf, zu sehen, was ihr euch einfallen lasst und lassen uns gern von eurem Können und eurer Kreativität überraschen!

Humanity ist auch mit PS VR2 kompatibel. Das Spiel ist in VR eine wirklich einzigartige Erfahrung und fühlt sich einfach großartig an. Es ist, als wäre man ein Riese, der auf eine von winzigen Menschen bevölkerte Welt herabblickt, in der es überall sorgfältig ausgearbeitete Details zu entdecken gibt. Als wir Humanity in VR erlebt haben, wurde uns klar, was für ein unglaubliches visuelles Erlebnis diese Technologie bieten kann. Wir hoffen wirklich, dass ihr es einmal selbst ausprobieren werdet.

Deshalb ist ab heute eine Demo zu Humanity im PlayStation Store verfügbar, die für kurze Zeit* gespielt werden kann. Sie umfasst eine Handvoll von Levels aus dem Story-Modus, Levels, die von anderen Spielern auf der ganzen Welt erstellt wurden, und sogar den Level-Editor. Ladet sie euch einfach herunter, um einige Levels auszuprobieren oder eigene zu erstellen. Wir hoffen, dass ihr einen Blick riskieren und euch nach der Veröffentlichung an weiteren Prüfungen im Spiel versuchen werdet!

*Hinweis: Der Profilfortschritt von Levels, die von Benutzern erstellt wurden, sowie Levels, die beim Spielen der Demo erstellt, als Favoriten hinzugefügt oder geteilt wurden, werden nicht in die Vollversion des Spiels übertragen.