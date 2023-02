PM: Street Fighter 6 vervollständigt seine Startliste mit Cammy, Lily und Zangief (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Freut euch auf die Rückkehr der Fan-Lieblinge Zangief und Cammy in Street Fighter 6 und die quirlige Newcomerin Lily. Der Bär, der Vogel und die Biene vervollständigen die abwechslungsreiche Startaufstellung aus 18 Charakteren, die euch erwartet, wenn Street Fighter 6 am 2. Juni 2023 erscheint! Im Trailer weiter unten erfahrt ihr, was diese drei unterschiedlichen Charaktere so einzigartig macht.

Zangief ist einer der ursprünglichen World Warriors aus Street Fighter II. Er ist ein imposanter Ringer, der sich der körperlichen Ertüchtigung und der Unterweisung seiner Schüler verschrieben hat. Zangief stellt seine Muskeln am liebsten vor einer tobenden Menge in der Barmaley Steelworks zur Schau – einer Stahlmühle, die für ihren Hochofen bekannt ist. Er genießt es, wenn alle Blicke auf ihn gerichtet sind.

Als erster Ringer in der Street Fighter-Reihe nutzt Zangief noch immer seine legendären Würfe wie den Screw Piledriver und den Siberian Express – die alle in irgendeiner Form bereits in früheren Teilen vertreten waren. Während seiner Zeit als Lehrer hat Zangief sogar einen neuen Move namens Tundra Storm gelernt, der es ihm ermöglicht, einen gegnerischen Tritt am Boden mit einem vernichtenden Wurf zu kontern.

Zangiefs V-Trigger-I-Fähigkeit Cyclone Lariat aus Street Fighter V kehrt als Level-2-Super-Art zurück. Bei diesem Move dreht er sich mit hoher Geschwindigkeit, während er seinen Gegner zu sich heranzieht. Als wahrer Showman lässt Zangief bei seiner Level-3-Super-Art Bolshoi Storm Buster echtes Pro-Wrestling-Flair aufkommen,

indem er seinen Gegner in die Luft hebt und ihn mit dem Kopf voran zu Boden schmettert.

Lily, die als neuer Charakter in Street Fighter 6 ihr Debüt gibt, ist ein Mitglied des Thunderfoot-Stammes – also desselben Stammes, dem auch T. Hawk angehört. Sie spricht mit den Geistern der Natur und vertraut auf deren Führung, während sie die Welt bereist. Lasst euch von ihrem zierlichen Äußeren nicht täuschen – hinter ihrer kleinen Statur verbirgt sich eine unglaubliche Kraft. Ihr Zuhause in der Thunderfoot-Siedlung ist von leuchtenden Farben erfüllt und man kann die Stammesmitglieder dabei beobachten, wie sie ihrem täglichen Leben nachgehen. Sie verehren Singing Wolf, das älteste Mitglied des Stammes.

Lily schwingt im Kampf zwei Kriegskeulen, um im Einklang mit der Natur zu bleiben und ihren Schlägen mehr Kraft zu verleihen. Da sie demselben Stamm wie T. Hawk angehört, stürzt auch sie sich mit Moves wie dem Condor Dive, Condor Spire und dem Tomahawk Buster auf ihre Gegner. Sie kann ihren einzigartigen Move Condor Wind nutzen, um einen Windclad-Stock aufzubauen, der die vorgenannten Special Moves unterstützt.

Bei ihrer Level-1-Super-Art Breezing Hawk wirbelt Lily um ihre Gegner herum und attackiert sie dabei mit ihren Kriegskeulen. Ihre Level-3-Super-Art Raging Typhoon entfesselt die ganze Macht des Thunderfoot-Stammes mit einem Drehwurf, bei dem sie ihren Gegner zweimal auf den Boden schmettert – genauso wie T. Hawk.

Die katzenvernarrte Killer-Biene ist zurück! Cammy war erstmals in Super Street Fighter II dabei und ist Mitglied der britischen Spezialeinheit Delta Red. Derzeit arbeitet sie im Hauptquartier der Einheit. Sie machte sich einen Namen bei der Operation gegen die Organisation Shadaloo, mit der sie auf schicksalhafte Weise verbunden ist. Cammy ist äußerst begabt, aber auch etwas launisch. Sie hasst eigentlich alles, außer Katzen, und hat ihr Können schon öfter bei Straßenkämpfen unter Beweis gestellt. Wenn man sie sucht, trifft man sie meistens in der King Street an – einer nebelverhangenen Straße, die noch aus dem Industriezeitalter stammt.

Cammy-Fans sollte ihr Moveset in Street Fighter 6, das ihre legendären tödlichen Moves noch weiter verbessert, bekannt vorkommen. Bei der schweren Variante von Spiral Arrow, Cannon Spike und Hooligan Combination kann die entsprechende Taste jetzt gedrückt gehalten werden, um die Bewegung zu verzögern und gleichzeitig ihre Eigenschaften oder den Schaden zu ändern. Durch ihr Training im Hauptquartier hat Cammy jetzt außerdem noch mehr Möglichkeiten, um die Hooligan Combination einzusetzen. Aber wir wollen an dieser Stelle nicht zu viel verraten.

Cammy ist für ihre vernichtenden Würfe bekannt und auch ihre Level-2-Super-Art Killer Bee Spin ist da keine Ausnahme. Bei der Ausführung nimmt sie ihren Gegner in einen gnadenlosen Würgegriff. Cammys Level-3-Super-Art Delta Red Assault zeigt hingegen ihre Fähigkeiten als Mitglied der Special Forces, wenn sie ihre Gegner mit einer Reihe von perfekten Hochgeschwindigkeitsangriffen in die Knie zwingt.

Zangief, Lily und Cammy gesellen sich zu Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly, Juri, Ken, Blanka, Dhalsim, E. Honda, Dee Jay, Manon, Marisa und JP in der Startaufstellung. Jeder dieser Charaktere kann in Fighting Ground gespielt werden, wo ihr an Versus-Kämpfen, Extrem-Kämpfen, Training und mehr teilnehmen könnt. Auch im Einzelspieler-Modus World Tour trefft ihr auf diese meisterhaften Kämpfer. Dort könnt ihr ihre erlernten Special Moves kombinieren und sie in einem Kampf zu Hilfe rufen. Und dann wäre da natürlich noch das Battle Hub, wo ihr Online-Matches austragen könnt und auf andere Mitglieder der Community trefft.

Zu guter Letzt sind wir stolz darauf, die Rückkehr der Capcom Pro Tour für die Saison 2023 anzukündigen, die die eSports-Ära von Street Fighter 6 einläuten wird! Um die Veröffentlichung des Spiels zu feiern, wird die Capcom Pro Tour-Saison mit einem Preisgeld von insgesamt mehr als 2 Millionen Dollar dotiert sein. Der Capcom Cup Grand Finals Champion erhält sogar ein Preisgeld von 1 Million Dollar! Wer ist bereit, sich zum ersten Capcom Pro Tour Street Fighter 6 Champion krönen zu lassen und als Millionär nach Hause zu gehen?

Street Fighter 6 erscheint am 2. Juni 2023 für PS5 and PS4! Vorbesteller erhalten das Outfit 1 in der Farbe 10 für Chun-Li, Jamie, Manon, Dee Jay, Juri und Ken. Bei einer Vorbestellung im PlayStation Store erhaltet ihr außerdem einen zusätzlichen Bonus in Form von 18 besonderen Titeln und Stickern.