PM: Baldur’s Gate 3 erscheint am 31. August für PS5 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir sind Larian Studios, die Entwickler von Divinity: Original Sin 2 und Baldur’s Gate 3, und freuen uns, euch heute mitteilen zu können, dass Baldur’s Gate 3 am 31. August 2023 für PS5 erscheinen wird!

Das Land Faerûn wird von feindlichen und fremdartigen Streitkräften belagert, die als Gedankenschinder bekannt sind. Ihre Armee vergrößert sich mit jedem Gehirn, das sie mit einer parasitären Larve infizieren. Dabei handelt es sich um eine Kreatur, die sich tief im Geist des Infizierten einnistet. Ihr werdet zu einem von ihnen: ein Monster, das in vielen Welten gefürchtet wird. Doch während ihre Verderbnis in euch wächst, erhaltet ihr auch mysteriöse neue Kräfte.

Baldur’s Gate 3 ist ein cineastisches Rollenspiel der nächsten Generation, das in den Vergessenen Reichen angesiedelt ist. Es ist ein echtes Dungeons & Dragons-Erlebnis in Videospielform und der lang erwartete dritte Teil der Baldur’s Gate-Serie. Egal, ob ihr seit mehr als 20 Jahren auf dieses Spiel wartet oder aus dem letzten Satz nicht schlau werdet: In Baldur’s Gate 3 erwarten euch unzählige Abenteuer. Erlebt eine Geschichte über Gemeinschaft und Verrat, Opfer und Überleben und die Verlockung der absoluten Macht.

Erstellt einen eigenen Charakter oder wählt einen unserer speziell erstellten Originalcharaktere aus, von denen jeder ganz eigene Eigenschaften, Ziele und Ansichten über die Welt hat. Ihre Geschichten überschneiden sich mit der Handlung des Spiels und eure Entscheidungen werden bestimmen, ob ebendiese Geschichten mit Erlösung, Rettung, Herrschaft oder einem von vielen anderen Ausgängen enden.

Baldur’s Gate 3 ist unser bisher größtes cineastisches Story-Epos und kann allein oder mit Freunden gespielt werden. Im Koop-Modus auf geteiltem Bildschirm für bis zu zwei Spieler auf einer PS5 oder im Online-Modus für bis zu vier Spieler könnt ihr euch mit anderen verbünden oder euch aufteilen, um eigene Interessen zu verfolgen. Heckt gemeinsam den perfekten Plan aus … oder sorgt für Chaos, wenn eure Freunde es am wenigsten erwarten.

In unserem Trailer könnt ihr einen ersten Blick auf General Ketheric Thorm werfen, einen der drei Hauptantagonisten, denen ihr auf eurer Reise durch die Vergessenen Reiche begegnen werdet. Bei der Suche nach seinem Sprecher wussten wir, dass wir mit einem renommierten Charakterdarsteller zusammenarbeiten mussten, der genau die Art von nuancierter Darstellung liefern konnte, die wir suchten – also entschieden wir uns für J. K. Simmons (Whiplash, Spider-Man). Nach nur einer Aufnahme wussten wir bereits, dass wir die richtige Wahl getroffen hatten. Hier ein Blick hinter die Kulissen:

Wir werden euch in den kommenden Monaten zwei weitere Antagonisten vorstellen – also haltet die Augen offen. (Aber schließt auf jeden Fall die Augen, wenn sich jemand mit etwas nähert, das einer Larve ähnelt.)

Baldur’s Gate 3 erscheint am 31. August 2023 für PS5, aber wenn ihr eure Gruppe schon früher zusammentrommeln und ins Abenteuer aufbrechen wollt, könnt ihr die Baldur’s Gate 3 Collector’s Edition oder die Baldur’s Gate 3: Deluxe Edition schon heute vorbestellen. Dadurch könnt ihr vor allen anderen loslegen und eure Reise in die Vergessenen Reiche bereits am 28. August antreten.

Jede Collector’s Edition enthält:

Eine digitale Version von Baldur’s Gate 3 Deluxe Edition

Individueller Aufkleberbogen

Kampf-Diorama “Gedankenschinder gegen Drow” (25 cm hoch)

160-seitiger Hardcover-Bildband

Stoffkarte von Faerûn

Charakterbögen für von D&D inspirierte Originalcharaktere

Larvenschlüsselring aus Metall

Booster-Pack für Magic: The Gathering

W20-Würfel aus Metall mit Gravierungen sowie eine Ingame-Version!

Echtheitszertifikat

Wenn ihr die Collector’s Edition vorbestellt, erhaltet ihr auch die Inhalte der Deluxe Edition, einschließlich eines 72-stündigen Vorabzugriffs auf Akt I von Baldur’s Gate 3 vor der eigentlichen Veröffentlichung. Alle Vorbestellungen werden rechtzeitig zur Veröffentlichung versandt.

Diese vollständig digitale Deluxe Edition von Baldur’s Gate 3 enthält:

Abspielbares Barden-Lieder-Paket

Exklusive Ingame-Würfeloptik

Eine Abenteurertasche mit Vorräten, die euch den Start eurer Reise erleichtern

Digitale Downloads von Original-Soundtrack, Bildband und Charakterbögen für Baldur’s Gate 3

72-stündiger Vorabzugriff auf Akt I von Baldur’s Gate 3

Sowie dieses Paket mit Gegenständen, die von Divinity: Original Sin II inspiriert wurden:

Maske des Gestaltwandlers: Ermöglicht es euch, eure Rasse und euer Aussehen spontan zu ändern, inspiriert von Fane

Umhang des Roten Prinzen: Vom Roten Prinzen inspirierter Umhang

Laute des Barden von Merryweather: Spielbares von Lohse inspiriertes Instrument

Nadel des geächteten Schurken: Von Sebille inspirierter Dolch

Zweispitz der Meeresbestie: Von Beast inspirierte Kopfbedeckung

Gemälde von Rivellon: Entdeckt eine neue Sammlung von Gemälden aus den Vergessenen Reichen