PM: Ein genauerer Blick auf das narrative PS VR2-Abenteuer Before Your Eyes, das am 10. März erscheint (Sony Playstation Blog)

ich bin Graham Parkes, der Autor und einer der drei Regisseure von Before Your Eyes – einem narrativen First-Person-Abenteuer, das von der Reise einer Seele ins Jenseits erzählt und dabei eine neue und innovative Form der Interaktion nutzt: euer Blinzeln im echten Leben. Seht euch den Trailer unten an.

Seit Co-Regisseur Will Hellwarth diesen Titel vor sieben Jahren als Studentenprojekt an der USC konzipiert hat, haben wir davon geträumt, dass er eines Tages in der virtuellen Realität erscheint. Wir hätten uns jedoch niemals erträumt, dass daraus ein Launchtitel für die PS VR2 werden könnte.

Vor allem funktioniert die Blickerfassung einfach hervorragend. In Sachen PC-Version standen wir vor den Herausforderungen, dass jeder Spieler eine andere Webcam hat und bei jedem unterschiedliche Lichtverhältnisse herrschen. Dank der fortschrittlichen Tracking-Technologie der PS VR2 aber fühlte es sich sofort wie Magie an, sobald wir das Headset aufgesetzt hatten und anfingen, herumzublinzeln.

Wir waren von Anfang an bestrebt, dieses Spiel für ein möglichst breites Publikum zugänglich zu gestalten. Alles, was wir erstellten, musste

den “Mom-Test” bestehen – das heißt, dass unsere nicht spielenden Mütter genauso viel Spaß daran haben sollten wie die

absoluten Hardcore-Gamer. Für die PS VR2-Version war dieser Vorsatz umso wichtiger. Nach dem Spielstart benötigt ihr keinen

Controller mehr. Ihr könnt die Kamera ganz einfach mit euren Kopfbewegungen steuern. Das Interagieren und die Steuerung der Handlung ist ganz einfach: Ihr müsst nur blinzeln. Taucht ganz und gar in die emotionale Erzählung ein und durchlebt kostbare Erinnerungen an die Familie, die erste Liebe und den Beginn einer Künstlerkarriere, um dann eine herzzerreißende, verborgene Wahrheit zu enthüllen.

Wir sind der Meinung, dass diese Version die beste Umsetzung dieser Geschichte ist, in die wir jahrelang all unser Herzblut gesteckt haben. Wir können es kaum erwarten, was alte und junge Fans zu unserem Spiel sagen werden.