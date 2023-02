PM: Synapse bietet VR-Action mit zwei Waffen exklusiv für PS VR2 noch in diesem Jahr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns darauf, euch mit Synapse die nächste Generation mitreißender VR-Action vorstellen zu können.

Wir bei nDreams haben in den letzten zehn Jahren Pionierarbeit für die Möglichkeiten von VR-Spielen geleistet und sind weiterhin bestrebt, das Medium weiterzuentwickeln, wie zum Beispiel mit dem flüssigen Run-and-Gun-Action-Gameplay von Fracked auf PS VR. Mit unserem ersten VR-Titel der nächsten Generation für die PS VR2 wollten wir die Dinge noch weiter vorantreiben, und zwar auf eine Art und Weise, die es so noch nie gegeben hat.

Synapse, das später in diesem Jahr auf den Markt kommt, ist das Ergebnis dieser harten Arbeit – es kombiniert brutale Feuerkraft, ausdrucksstarke 1:1-Telekinese und einen beeindruckenden Kunststil. Außerdem handelt es sich um ein Spiel, das von Anfang an ausschließlich für die PS VR2 entwickelt wurde.

Wir könnten nicht glücklicher sein, unseren Trailer zu teilen, der einen Vorgeschmack auf das atemberaubende Gameplay von Synapse gibt:

VR schärft eure Sinne und gibt euch das Gefühl, in die Welt um euch herum einzutauchen, und das wollten wir mit Synapse voll ausschöpfen. Mit PS VR2 sahen wir die Möglichkeit, eine neue, ausdrucksstarke Mechanik zu schaffen, die perfekt für VR ist: Telekinese. Wir haben schon bei anderen Spielen gesehen, wie Telekinese den Kampf und das Gameplay bereichern kann, aber in VR wird das Erlebnis durch die 1:1-Bewegungssteuerung der Telekinese noch intensiver.

Wir haben die Anwendung der Telekinese so angepasst, dass sie sich instinktiv und ausdrucksstark anfühlt und den Spielern neue Möglichkeiten bietet, Feinde auszuschalten und durch die Level zu kommen. Zentrales Element dabei ist die verbesserte Zielerfassung durch die Blickerfassung, die den Spielern punktgenaue Präzision beim Einsatz ihrer Telekinese ermöglicht und in Kombination mit der Bewegungssteuerung den Einsatz der telekinetischen Kräfte zu einem Ganzkörpererlebnis macht.

Wir waren stolz auf die Resonanz, die das Run-and-Cover-Gameplay von Fracked bei seiner Veröffentlichung auf PS VR im Jahr 2021 fand – es war schnell, instinktiv und gnadenlos, aber auch völlig zugänglich und intuitiv. Wir waren dabei, das Spiel abzuschließen, als wir gerade die Arbeit an der PS VR2 begannen, und wir wussten, dass dies die perfekte Grundlage war, um mit Synapse darauf aufzubauen. Unser neues Spiel entwickelt dieses Kern-Gameplay weiter und nutzt die Analogsticks des Sense-Controllers, die adaptiven Trigger und das haptische Feedback in vollem Umfang, aber wir wollten noch einen Schritt weiter gehen.

Wir wollten den Spielern die Freiheit geben, ihren Kampfstil zu gestalten und zu meistern, indem sie mit der Telekinese in der einen Hand und einem Arsenal an tödlichen Waffen in der anderen Hand kämpfen. Wie ihr diese tödliche Kombination einsetzt, ist ganz euch überlassen. Was ich zum Beispiel an den Waffen in Synapse so liebe, ist die Möglichkeit, das Magazin nachzuladen, indem man es gegen eine beliebige Oberfläche schlägt: den Handrücken, die Decke vor einem, die Brust oder – mein persönlicher Favorit – den Kopf eines Feindes, den man mit Telekinese zu sich heranschleudert!

Es gibt so viele Fähigkeiten und Kampfstile für die Spieler zu entdecken – von der Verwendung von Objekten als Waffen oder beweglichen Deckungen bis hin zum telekinetischen Schleudern von Feinden in die Luft und dem Abschießen mit eurer treuen Schusswaffe, während ihr euren inneren Antihelden entfesselt.

Wenn neue Hardware auf den Markt kommt, ist das immer spannend, besonders für uns Entwickler. Wir haben bereits sehr früh in der Entwicklungsphase bemerkt, dass die herausragende Grafik dieser Hardware-Generation ein extrem großer Schritt nach vorne sein würde. Daher haben wir uns darauf konzentriert, den surrealen Mindscape-Stil von Synapse so zu gestalten, dass er das OLED-Display der PS VR2 und die erheblich gesteigerte Grafikleistung zur Geltung bringt. Der monochrome Kunststil mit seinen leuchtenden Farben kann nur auf dem atemberaubenden 4K-HDR-Bildschirm zusammen mit dem gröberen Rendering (Foveated Rendering) richtig zur Geltung kommen und zeigt die Welt in einer Lebendigkeit und Schärfe, wie wir sie noch nie gesehen haben.

Synapse wird dieses Jahr ausschließlich auf PS VR2 veröffentlicht. Wir können es kaum erwarten, euch mehr Einblicke in das Spiel und unseren Weg bis zu seiner Veröffentlichung zu geben. In der Zwischenzeit würden wir gerne von euch erfahren, wie euch das bisher Gesehene gefällt. Verratet es uns in den Kommentaren!