PM: Trailer zur Veröffentlichung von Destiny 2: Lightfall und Enthüllung neuer, benutzerfreundlicher Funktionen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Destiny 2: Lightfall erscheint schon ziemlich bald, nämlich am 28. Februar. Im Spiel können Hüter ein neues Abenteuer erleben und sich auf die Ankunft des Zeugen sowie dessen Anhänger Calus vorbereiten. Lightfall bietet Spielern Herausforderungen und Nervenkitzel von brandneuen Feinden wie den mächtigen Peinigern bis hin zu einer spannenden Kampagne mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad für Hüter, die ihr Können wahrhaft unter Beweis stellen möchten.

Destiny-Fans konnten im Trailer zur Veröffentlichung einen Blick auf das Spiel werfen, der heute während des State of Play zum ersten Mal gezeigt wurde. Schaut ihn euch an und macht euch Appetit auf die kommende Action, bei der ihr Fäden spinnt, die Schattenlegion vernichtet und Neomuna erforscht:

Hüter müssen den Kampf gegen Calus nicht mit leeren Händen antreten. Mit dem neuen Elementarschadenstyp “Fäden” können die Spieler an den Fäden des kosmischen Bewusstseins zupfen und die Fähigkeit “Spinnen” einsetzen, um Zerstörung und Chaos über die Feinde der Menschheit zu bringen. Außerdem gibt es eine Vielzahl neuer Waffen und Rüstungen, die zum Arsenal eures Hüters hinzugefügt werden können, darunter mächtige exotische Gegenstände sowie eine neue Fähigkeit zum Greifen der Fäden, mit der euere Hüter in Destiny 2 noch nie dagewesene Bewegungen ausführen kann.

Das Team von Destiny 2 hat sein Augenmerk in Lightfall außerdem auf eine Vielzahl von Verbesserungen hinter den Kulissen gelegt. So wurden etwa das Gameplay, die Anpassung der Rüstung und vieles mehr optimiert, um euer Leben als Hüter einfacher und eure Kämpfe effektiver zu gestalten.

Hier werfen wir einen Blick auf einige der benutzerfreundlichen Funktionen, die euch in Destiny 2: Lightfall erwarten. So könnt ihr mehr über deren Entwicklung erfahren und wir verraten euch außerdem, wie Hüter diese Funktionen in den neonfarbenen Straßen von Neptunes verborgener Stadt Neomuna bestmöglich nutzen können.

Hüter werden zum Kämpfen geschaffen. Mächtige Rüstungen und Fähigkeiten, ein Waffenarsenal, das nur als “üppig” beschrieben werden kann: All das bietet euch unendlich viele Möglichkeiten, einen tödlichen Monsterkiller zu schaffen und ganz individuell zu gestalten, der zu fast allen Spielerstilen passt. Sich zu bewaffnen ist jedoch nur der erste Schritt. Wenn ihr lange genug spielt, erwarten euch Mods. Dabei handelt es sich um Upgrades für Waffen und Rüstungen, mit denen ihr neue Vorteile und Fähigkeiten freischalten könnt. Indem diese Mod-Effekte kombiniert werden, kann ein Hüter geschaffen werden, der genauso individuell ist wie die Person, die den Controller hält.

Mods können schon jahrelang in Destiny 2 verwendet werden. In Lightfall wollte das Team die Weiterentwicklung eurer Hüter jedoch so einfach wie nie zuvor gestalten. Möglich wurde dies durch einige wichtige Updates, dank derer Buildcrafting noch einfacher werden soll, ohne dass die Komplexität und Tiefe verloren geht, die Destiny 2-Spieler lieben.

In Bezug auf das optimierte Buildcrafting-System gibt es einiges, das wir euch gerne erzählen möchten. So gehört beispielsweise das alte Mod-Energiesystem nun der Vergangenheit an, Artifakt-Mods sind nun passive Vorteile und vieles mehr. Seht euch den aktuellen Beitrag auf Bungie.net an, um zu erfahren, wie Mods das Spielerlebnis in Lightfall verändern werden. Lasst uns vor allem zwei Funktionen genauer unter die Lupe nehmen: die Mod-Anpassung und Loadouts.

Mod-Anpassung

Dank der Anpassung der Darstellung konnten Spieler den Look ihres Hüters auf revolutionäre Art und Weise schnell und einfach anpassen. Mit der demnächst verfügbaren Funktion zur Mod-Anpassung wird das ähnlich sein: damit können Spieler ihre Mod-Sammlung in einer speziellen Benutzeroberfläche verwalten. Alles rund um das Thema Mod ist auf einem einzigen Bildschirm zu finden.

Wie Rodney Thompson von Bungie erklärt, war einer der wichtigsten Punkte hinsichtlich der Buildcrafting-Updates, Zeit zu sparen.

“[Zuvor] benötigte ein Spieler viel Zeit, um einen Build zu ändern”, so Thompson. “Wenn ihr die Waffen gewechselt habt, war es sehr wahrscheinlich, dass ihr Menüs aufrufen und fünf verschiedene Rüstungsstücke anpassen musstet, da die Mods nicht richtig eingestellt waren. Grund dafür war, dass die Mods über mehrere Rüstungsslots verteilt waren.”

Dank des neuen Mod-Anpassungsbildschirms müsst ihr künftig nur einen Bildschirm aufrufen, auf dem alles zu finden ist. Ihr findet dort zu jeder Zeit alle Mods und Rüstungsstück und könnt so Mods schnell einstellen, ohne dafür auf einzelne Rüstungsslots klicken zu müssen. Außerdem könnt ihr wichtige Informationen wie die Vorteile und Statistiken eurer aktuellen Waffe ganz einfach aufrufen, ohne dafür den Bildschirm eures Charakters aufrufen zu müssen.

Loadouts

Wenn ihr in einer einzigen Destiny 2-Sitzung schon einmal von einem Streik über eine Großmeister-Dämmerung bis hin zu einem epischen Anschlag alles erlebt habt, dann wisst ihr, dass ein erfahrener Hüter seine Ausrüstung häufig wechseln muss. Wenn es um das Austauschen von Ausrüstung ging, waren Apps von Drittanbietern in der Vergangenheit eine große Hilfe. Mit dem neuen Loadouts-System, das mit Lightfall erscheint, soll es Spieler ermöglicht werden, ihre Ausrüstung zu tauschen, ohne dafür das Spiel verlassen zu müssen.

Dank Loadouts könnt ihr ganze Ausrüstungen (ja, selbst Ausrüstung aus eurem Tresor) schnell tauschen und neue Loadouts speichern, kennzeichnen und visuell bestimmen, während diese erstellt werden. Am Anfang erhaltet ihr sechs Slots, in denen ihr Loadouts speichern könnt. Während ihr weitere Hüterränge abschließt (dazu etwas später mehr), könnt ihr euch weitere Slots verdienen. Ihr könnt außerdem nicht mehr nur im Orbit sondern auch während dem Ausüben einer Aktivität zwischen Loadouts wechseln (mit Ausnahme von Aktivitäten, in denen eure Ausrüstung gesperrt ist wie Großmeister-Dämmerung).

Der bei Bungie tätige UI-Designer Xavier Durand-Hollis erklärte, dass die Loadouts- und Mod-Anpassungssysteme speziell für einen einfachen Zugriff entwickelt wurden. Sie sind nur einen Tastendruck vom Bildschirm des Charakters entfernt. “Wenn ihr den Bildschirm eures Charakters aufruft, seht ihr dort zwei Schaltflächen links und rechts, die ihr mit den Richtungstasten betätigen könnt. Wenn ihr links drückt, wird das Loadouts-Bedienfeld geöffnet. Wenn ihr auf dem Bildschirm eures Charakters rechts drückt, könnt ihr alle Ausrüstungs-Mods schnell aufrufen.”

Indem wir die Anzahl der Navigationsbildschirme reduziert haben, können Spieler mit der Mod-Anpassung und Loadouts Zeit sparen. “Erscheint ein neues Build, dauert es deutlich weniger lang, bis ihr dieses einsetzt”, erklärt Thompson. “Im Prinzip bedeutet das, dass ihr mehr Zeit habt, um Aliens abzuknallen.”

Lightfall bietet weitere neue Funktionen: Hüterränge und Auszeichnungen. Diese wurden speziell im Hinblick auf soziale Gameplays entwickelt. Im Grunde genommen sind die Hüterränge ein visuelles Kürzel, mit dem die Spieler die Erfahrung und die Fähigkeiten der anderen Hüter, denen sie begegnen, leicht nachvollziehen können. Spieler, die Aktivitäten im Spiel abschließen, werden in der Hierarchie der Hüterränge aufsteigen, was ein natürliches Ergebnis des Spiels ist, und einige Ränge werden nur für diejenigen verfügbar sein, die bestimmte Aktivitäten wie Kerker, Dämmerungen oder Anschläge abschließen.

Das neue Ehrungssystem von Destiny 2 ermöglicht es Spielern, Mitgliedern des Feuerteams nach dem Ende eines Ereignisses oder einer Aktivität Anerkennung zu zollen. Anerkennungen sind beispielsweise: Freudenbringer, Selbstlos und Spielemacher. Mit jeder der Anerkennung können positive Gameplay- und Teamwork-Eigenschaften gewürdigt werden. Mithilfe von Anerkennungen erhaltet ihr nicht nur Zugriff auf die höheren Hüterränge, sondern ihr könnt damit anderen auch signalisieren, dass ihr die perfekte Wahl für ein Feuerteam seid.

Der bei Bungie tätige Designer Steve Dolan sagte, dass hinter Funktionen wie Hüterrängen und Anerkennungen ein bestimmtes Ziel steckt: Spieler sollen dazu angeregt werden, ihr Bestes zu geben und das nicht nur in Sachen Fähigkeiten – sie sollen auch als Personen ihr Bestes geben. “Euch sollte eine gute [Anerkennungs-] Wertung wichtig sein, da es in vielen hohen Rängen vor allem darum geht, der Community zu helfen” verrät Dolan. “Ihr könnt einen ziemlich hohen Hüterrang erreichen, indem ihr beim Spielen gut seid. Wenn ihr die höchsten Ränge erreichen wollt, müsst ihr gut spielen und einen positiven Beitrag zur Community leisten. Plötzlich gibt es jemanden, der sagt: “Ja, ich bin auf Rang neun, aber ich möchte diesen Spielern mit Rang fünf helfen, da ich mir gerne etwas Anerkennung verdienen und meine Wertung wirklich in die Höhe treiben möchte.”

Beim Hüterrängesystem liegt der Fokus stets darauf, neue Aktivitäten auszuprobieren – von saisonalen Herausforderungen bis hin zu bewährten Modi wie Streiks und Dämmerungen. Mit diesem System können Spieler ganz einfach darauf aufmerksam gemacht werden, welche optionalen Aktivitäten ihnen zur Verfügung stehen, wenn sie weiterkommen möchten. Zu Beginn jeder Saison werden Spieler auf den Hüterrang sechs zurückgesetzt (vorausgesetzt, sie haben diesen Rang während der vorherigen Saison erreicht) und müssen saisonale sowie höherwertige Inhalte wie Kerker und Raids durchlaufen, um Rang sieben und höher zu erreichen.

[Mit diesen Systemen] wird das Verständnis für die Systeme des Spiels allmählich verbessert”, so Thompson. “Ihr werdet den gesamten Fortschritt in der Story behalten und dann kommt noch der Hüterrang hinzu, bei dem ihr, wenn ihr die Herausforderungen meistert und dann durch die Ränge aufsteigt, die Dinge lernt, die ihr im Laufe des Spiels wissen müsst. Das ist eine enorme Verbesserung gegenüber der Art und Weise, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, weil wir jetzt sagen können, dass es eine Weiterentwicklung gibt, dass es einen logischen nächsten Schritt gibt.”

Ein episches neues Abenteuer voller Herausforderungen, Rätsel und Nervenkitzel, das zahlreiche neue Funktionen bietet, die euer Leben als Hüter nicht nur einfacher, sondern auch benutzerfreundlicher machen. All diese Funktionen erwarten euch mit der Veröffentlichung von Destiny 2: Lightfall am 28. Februar.

Fans von Destiny 2 können sich auf die Veröffentlichung von Destiny 2: Lightfall vorbereiten, indem sie an diesem Wochenende kostenlos den Kampf gegen Savathûn und ihre Brut antreten. Zwischen dem 23. und 26. Februar können PlayStation-Spieler kostenlos die Standard Edition von The Witch Queen spielen. Hüter, die Thronwelt erwartet euch!