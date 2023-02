PM: Journey to Foundation erweckt Asimovs epische Sci-Fi-Reihe auf PS VR2 zum Leben (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

80 Jahre nach der Veröffentlichung dieser epischen Science-Fiction-Buchreihe erweckt Archiact die Welt von Isaac Asimovs Foundation in VR zu neuem Leben. Diese bahnbrechende Saga hatte einen enormen Einfluss auf die Science-Fiction, wie wir sie heute kennen, und diente vielen anderen Werken als Inspirationsquelle.

Die Umsetzung von Asimovs Werk in ein immersives storybasiertes VR-Abenteuer war eine unglaubliche Erfahrung für unser Team und wir können es kaum erwarten, dass ihr selbst in diese einzigartige Welt eintaucht und sie erlebt.

Die Spielwelt steckt voller Geschichten und ihr werdet euch auf eine epische Reise durch ein Gebiet im Weltraum begeben, das die “Peripherie” genannt wird. Im Laufe der Handlung werden Beziehungen und Loyalitäten auf die Probe gestellt – und ihr müsst entscheiden, welche Fraktionen aufsteigen und welche untergehen werden. In diesem Spiel liegt die Zukunft in euren Händen.

Journey to Foundation ist mehr als nur der Titel des Spiels. Der Name steht auch für die Mission, auf die ihr euch begeben werdet, um ein ganzes Imperium nachhaltig zu verändern.

Ihr schlüpft in die Rolle von Ward, einem Agenten der mächtigen Kommission für öffentliche Sicherheit, der ausgesandt wird, um zivile Unruhen am Rande des Galaktischen Imperiums zu untersuchen. Das Imperium hat den Frieden in der Galaxis über zwölftausend Jahre lang bewahrt, doch damit scheint es vorbei zu sein. Stillstand, Apathie und interne Unruhen drohen, das Imperium zu entzweien.

Eure Mission nimmt eine Wendung, als ihr eine Gruppe von Überläufern entdeckt, die planen, das Imperium zu verlassen und sich zur Foundation zu begeben. Diese Organisation wurde einst von dem berühmten Psychohistoriker Hari Seldon gegründet, der mithilfe der Mathematik den Untergang des Imperiums vorhersagte. Im Laufe des Spiels schließt ihr euch den Überläufern an, um mehr über die Foundation und ihren Plan zur Rettung der Menschheit zu erfahren.

Am Ende müsst ihr selbst entscheiden, wem ihr vertrauen könnt. Werdet ihr für ein sterbendes Imperium kämpfen oder zur Foundation überlaufen und dabei helfen, das wiederaufzubauen, was verloren gegangen ist?

Versucht ihr es mit List und Diplomatie oder nutzt ihr Drohungen und Manipulation, um euren Willen durchzusetzen? Egal, wie ihr euch entscheidet: Ihr verfügt über ein ganzes Arsenal an Hilfsmitteln, Waffen und Spezialwerkzeugen, mit denen ihr jede Situation meistern könnt.

Mentalik

Die Macht der Mentalwissenschaft ermöglicht es euch, die Emotionen der Menschen in eurer Umgebung zu erkennen und zu beeinflussen. Nutzt dies zu eurem Vorteil, um Informationen auf friedliche Weise zu erhalten … oder mit Zwang.

Interaktive Gespräche

Unterhaltet euch mit den Menschen um euch herum oder zwingt ihnen euren Willen auf und baut mithilfe eines durchdachten Konversationssystems Beziehungen zu euren Begleitern auf.

Entscheidungen und Konsequenzen

Die Charaktere reagieren auf das, was ihr tut (oder nicht tut). Denkt immer daran: In jeder Situation wirkt sich eure Herangehensweise auch auf die Welt um euch herum aus. Ihr habt die Macht, eure Umgebung zu beeinflussen. Setzt ihr auf Heimlichkeit und Diplomatie oder wählt ihr einen direkteren Ansatz?

Anpassbares Arsenal

Bei Bedarf könnt ihr auch eurer Waffe das Reden überlassen. Sie kann mit einer Reihe von austauschbaren Komponenten ausgestattet werden. Wenn es sein muss, könnt ihr euch so den Weg freischießen, um euch und eure Begleiter in jeder Situation zu schützen.

Nützliche Hilfsmittel

Euch stehen die besten Spionagewerkzeuge zur Verfügung, die das Imperium zu bieten hat: ein Plasmabrenner, der die härtesten Legierungen durchschneiden kann, eine Nanotech-Tarnung, mit der ihr feindliche Lager infiltrieren könnt, und ein ausgeklügeltes Hacking-Tool, das in die komplexesten Computersysteme eindringen kann.

Mit Journey to Foundation könnt ihr diesen Herbst auf PlayStation VR2 in die Welt von Asimov eintauchen.