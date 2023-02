PM: The Foglands, das stimmungsvolle Sci-Fi-Western-Roguelike, erscheint dieses Jahr für PS VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Unser Team wollte schon immer Spiele mit fesselndem Gameplay und gut gestalteten Geschichten entwickeln. Nach vielen Jahren freue ich mich, dass wir mit der Ankündigung unseres ersten Spiels als unabhängiges Studio, The Foglands, diesen Schritt nach vorn wagen!

Bei der Ankündigung haben wir uns sehr darauf gefreut, die Leute mit der Atmosphäre dieser nebligen Sci-Fi-Westernwelt und dem hochintensiven VR-Gameplay vertraut zu machen.

The Foglands ist im Kern vollgepackt mit Gameplay-Elementen eines Action-Roguelike-Shooters. Der Spieler wird damit beauftragt, zu erforschen, was in den gefährlichen Tiefen des Nebels lauert, um einen Konflikt zu lösen, der dessen Heimat bedroht. In jedem Durchgang müssen die Spieler schlagen, werfen und schießen, um sich durch die Etagen voller Gegner und Bosse zu kämpfen und das Ziel zu erreichen.

Wir wollen, dass sich die Kämpfe so anfühlen, als wäre man in einem Westernsaloon, in dem plötzlich eine Kneipenschlägerei ausbricht. Was jetzt? Keine Munition mehr? Schaut euch um und nehmt, was immer ihr findet. Vielleicht ist eine Flasche oder etwas anderes in der Nähe, das man benutzen kann, um einen Feind auszuschalten. Zu beängstigend? Dann schleicht euch an Gegnern vorbei und haltet nach verschiedenen Ausrüstungen und Fähigkeiten Ausschau, um eure Chancen zu verbessern.

In dieser Welt, die vollständig von einem giftigen Nebel bedeckt ist, seid ihr Teil einer Gemeinde, die gezwungen ist, in einem unterirdischen Bunker namens “The Hold” zu leben. Innerhalb der Gemeinde gibt es Plünderer, die das Überleben ihres Bunkers sichern, die sogenannten Runners. Diese Runners gehören zu den wenigen, die mutig genug sind, sich den Gefahren des Nebels auszusetzen.

Die Geschichte beginnt damit, dass ihr als frischgebackener Runner auf eure erste Mission geht, die in einem kompletten Desaster endet. Danach trefft ihr einen merkwürdigen Kerl, der euch ein Angebot machen will. Dieser geheimnisvolle Charakter trägt den Namen “The Stranger”. Er verspricht eine Reihe von Segnungen, Belohnungen und so viele Chancen wie nötig, um eine große Kreatur zur Strecke zu bringen, die eure Heimat bedroht. Wenn eure Ziele übereinstimmen, warum solltet ihr dann nicht auf dieses Angebot eingehen?

Die Entwicklung dieses Spiels war eine engagierte und langerwartete Herzensangelegenheit für unser Entwicklerteam. Well Told ist ein unabhängiges Spielestudio, das sich seit 2015 mit Auftragsarbeiten in der Spieleentwicklung über Wasser hält. Das Konzept des Spiels entstand sogar noch vor der Gründung des Studios als Studentenprojekt, das von einigen unserer Mitbegründer an der Universität entwickelt wurde. Nach Jahren stetigen Wachstums als Studio hatten wir das Glück, dass sich uns die Gelegenheit bot, das Projekt, das uns vor all den Jahren zusammengebracht hatte, wieder aufzugreifen.

Die Realisierung dieses Spiels wäre ohne die früheren und heutigen Beiträge unseres Teams sowie unserer Partner nicht möglich gewesen. Wir haben die ursprüngliche Vision des Projekts beibehalten und sind stolz darauf, dass die Stimme jedes Einzelnen einen Einfluss hinterlassen hat. Wir sind in der glücklichen Lage, Spiele in einer Zeit zu entwickeln, in der wir Zugang zu einem globalen Netzwerk von Entwicklern, Künstlern und anderen Personen haben, die uns helfen, dieses Spiel zum Leben zu erwecken.

Freut euch also darauf, mit der tollen Haptik des Sense-Controllers ein paar kräftige Schläge zu landen! Mit der Unterstützung von PlayStation und den PS VR2-Funktionen der nächsten Generation bietet er eine neue Ebene des Eintauchens in das Spielgeschehen, die unser geplantes Spielerlebnis hervorragend unterstreicht. Ich freue mich sehr darauf, dass die Spieler nicht nur das Spiel, sondern auch das neue Headset kennenlernen werden!

Das Team freut sich sehr darauf, dass die Spieler die Geheimnisse und Wendungen, die wir in dieser nebligen Welt angesiedelt haben, erkunden und entdecken können. Fürs Erste halten wir uns also noch bedeckt, was weitere Details angeht. Das Spiel wird 2023 für PS VR2 erscheinen. Haltet euch auf dem Laufenden, denn wir planen, im Laufe des Jahres mehr darüber zu berichten.