Sons of the Forest: Multiplayer-Trailer stimmt auf EA-Launch ein

PC

Endnight Games hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der einen Blick auf das Spielgeschehen in Sons of the Forest wirft, wenn man sich mit menschlichen Mitspielern den Kannibalen und Monstern im Wald stellt. Das Survival-Spiel mit Horror-Elementen ist die Fortsetzung vom Indie-Hit The Forest (im Test). Neben stark verbesserten Grafikreizen wirbt Endight Games auch mit einem immersiveren Basenbau-Gameplay und einer tieferen Simulation des Verhaltens der Stämme in der Spielwelt. Wenn ihr Solo spielt, habt ihr dennoch die Möglichkeit, euch mit NPCs zu verbünden und Aufgaben an sie zu delegieren.

Sons of the Forest startet heute, den 23. Februar 2023, auf Steam in den Early Access.