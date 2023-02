Assassin's Creed Syndicate erhält Patch gegen Grafikflackern auf PS5

PS4 PS5

Assassin's Creed Syndicate aus dem Jahr 2015 ist auf Sonys Current-Gen-Konsole nur via Abwärtskompatibilität lauffähig. Jedoch wurden kurz nach Erscheinen der PS5 in 2020 nervige Grafikfehler bemerkt, die zu starkem Lichtflackern führen und das Spiel auf die Dauer nahezu unspielbar machten. Einen Eindruck könnt ihr dem unten eingebunden Video von Youtuber BranWolf entnehmen. In den offiziellen Foren hieß es seitens Ubisoft dann "Wir schauen uns das an", ohne dass das Problem behoben wurde.

Bis jetzt, denn ab morgen bekommt die PS4-Fassung ein Update auf Version 1.53, womit das Flackern Geschichte sein soll, wie auf dem offiziellen Twitter-Account zu lesen ist. Weitere Änderungen sind wohl nicht enthalten. Grund für den späten Patch könnte auch eine gesteigerte Aufmerksamkeit für das Spiels sein, da es über den Ubisoft Classic+ Spielekatalog seit einiger Zeit Teil von Playstation Plus ab Stufe Extra ist.

Betroffen war ausschließlich die PS5. Auf Microsofts Xbox Series X läuft das Spiel problemlos, wovon sich der Autor dieser Zeilen beim Durchspielen ein paar Wochen zuvor überzeugen konnte.