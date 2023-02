Transport Fever 2: Console Edition in Gameplay-Video mit Entwickler

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Transport Fever 2 ab 31,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Wie wir bereits berichteten wird das Transportmanagement-Spiel Transport Fever 2 (im Check) für die Current- und Lastgen-Konsolen portiert. Release-Datum für Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4 ist am 9. März. Heute wurde ein knapp zehnminütiges Gameplay-Video veröffentlicht. Darin wird gemeinsam mit Nihat Isik, Entwickler bei Urban Games, auf einer tropischen Insele in Transportimperium errichtet und dabei die wichtigsten Spielmechaniken erläutert. Dabei entstehen Lieferketten zur Versorgung der Städte und ein Nahverkehrsnetz ermöglicht den Bewohnern die Reise über die Insel. Das Video könnt ihr euch direkt unter dieser News ansehen.

Zum ersten Mal kommt dabei die neue, für Controller optimierte Benutzeroberfläche zum Einsatz, die es euch ermöglichen soll, Transport Fever 2 entspannt auf der Couch sitzend über einen grossen Bildschirm zu spielen. Aber auch als PC-Spieler schaut ihr nicht in die Röhre: Wie alle anderen Verbesserungen werden die neue Oberfläche und der Controller-Support mit dem kommenden Game-Update auch für PC-Spieler verfügbar sein.

Ihr könnt Transport Fever 2: Console Edition bereits vorbestellen. Als Vorbesteller erhaltet ihr das Pre-Order Pack mit fünf exklusiven Skins (drei Busse, ein Zug, ein Flugzeug). Ihr habt die Wahl zwischen der normalen Version für 49,99 Euro und der Deluxe Edition für 59,99 Euro. Die Deluxe Edition enthält sechs neue Fahrzeuge (sehr interessanter Bus, LKW, Schiff, Straßenbahn, FLugzeug, Zug), drei neue Szenarios, drei neue Tiere und zwei neue Soundtracks. Die Vorteile der Vorbestellung sind mit den Boni der Deluxe Edition kombinierbar.