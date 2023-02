PM: Horizon Call of the Mountain erscheint heute für PS VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor ein paar Jahren fingen Guerrilla und Firesprite an, parallel zur Entwicklung von Horizon Forbidden West an einer neuen Reise im Horizon-Universum zu arbeiten. Seitdem haben wir in enger Zusammenarbeit ein innovatives, actiongeladenes Abenteuer geschaffen, mit dem wir nun voller Stolz die Reihe bereichern können: Horizon Call of the Mountain war von Anfang an für PlayStation VR2 konzipiert und bietet daher ein Gameplay, bei dem sowohl Neulinge als auch alte VR-Hasen auf ihre Kosten kommen.

Es ist spektakulär, die Welt von Horizon zu betreten und sie tatsächlich aus der Egoperspektive zu erleben. Die Spieler interagieren mit der Welt auf immersivere Art als je zuvor, und zwar bis ins kleinste Detail. Dank der präzisen Haptik des PS VR2 Sense-Controllers können die Spieler selbst die feinsten Eindrücke wie das Wasser, das an den Fingerspitzen vorbeirauscht, oder die Anspannung beim Straffen der Bogensehen spüren.

Das eigentliche Abenteuer ereignet sich zwischen zwei Quests in Horizon Zero Dawn und lässt die Spieler in die Schuhe (besser gesagt die Kletterhandschuhe) des Meisterkletterers und in Ungnade gefallenen Schatten-Carja-Soldaten Ryas schlüpfen. Als Gefangener hofft er darauf, seine Freiheit und das Vertrauen der anderen zurückzugewinnen, indem er einer geheimnisvollen neuen Bedrohung für das Sonnenreich und die gesamte Welt nachgeht.

Dem Team ist es super gelungen, diese erhabene und täuschend friedvolle Wildnis zu kreieren, in der hinter jedem Busch tödliche Maschinen lauern könnten. Dank der gestochen scharfen 4K-HDR-Auflösung von PS VR2 und einem Sichtbereich von 110° werden sich die Spieler in der Welt wirklich präsent fühlen. Und neben der Umgebung gibt es bei Horizon natürlich kaum etwas Beeindruckenderes, als die Maschinen aus nächster Nähe zu betrachten.

Im Kampf gegen diese grimmigen Maschinen müssen unsere Spieler auf alle Fähigkeiten zurückgreifen, die sie bis dahin im Spiel gelernt haben, da jeder Angriff verhängnisvolle Folgen haben kann. Wir freuen uns schon, zu erleben, wie unsere Community diese anspruchsvollen Herausforderungen meistert.

Horizon bietet nicht nur Kämpfe gegen tödliche Maschinen, die den Spielern Herzrasen bescheren, sondern auch spektakuläre Umgebungen und eine atemberaubende Aussicht von hoch oben, die nur einem wahren Meisterkletterer vergönnt ist.

Wir danken dem außergewöhnlichen Team von Firesprite, das uns für die Zusammenarbeit an dieser wundervollen Erweiterung der Horizon-Reihe all sein Talent und seine Expertise zur Verfügung gestellt hat. Wir sind stolz auf die Geschichte, die wir gemeinsam erschaffen haben.

Außerdem möchten wir uns bei unserer großartigen Besetzung und Crew bedanken, den tollen Leuten von PlayStation Studios und Sony Interactive Entertainment, bei jedem Teammitglied von Guerrilla für die Unterstützung und natürlich bei unserer Community, die uns dazu inspiriert, immer neue Abenteuer zu erschaffen.

Wir hoffen, euch gefällt die Erkundung der Wildnis durch Ryas‘ Augen.

„Du bist im Schatten gewandelt, Ryas. Jetzt wird es Zeit, wieder ins Licht hinaufzusteigen.“