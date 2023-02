PM: Die Creed: Rise to Glory – Championship Edition steigt am 4. April auf PS VR2 in den Ring (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PS Blog- und Boxfans! Hier sind die Entwickler von Survios und wir freuen uns, euch ein paar Neuigkeiten über unseren bald erscheinenden PlayStation VR2-Titel Creed: Rise to Glory – Championship Edition mitteilen zu können.

Zuerst der Veröffentlichungstermin: Wir starten am 4. April 2023 – ihr könnt also schon in wenigen Wochen in den PS VR2-Ring steigen, und zwar als Adonis Creed, Sohn des Schwergewichts-Champions Apollo Creed. Trainiert werdet ihr übrigens von der Legende höchstpersönlich: Rocky Balboa.

Das Spiel erscheint nach dem Film Creed III, der landesweit schon am 2. März in die Kinos kommt. Creed: Rise to Glory – Championship Edition bringt euch neue Charaktere, Kostüme und Arena-Optionen basierend auf dem Film.

Ihr wollt wissen, was genau diese Championship Edition als PS VR2-Variante ausmacht? Wie schön, dass ihr fragt! Legen wir gleich los:

● Freut euch auf verbesserte Grafik dank 4K/HDR-Unterstützung

● Foveated Rendering sorgt dafür, dass die Action immer dort am besten aussieht, wo ihr hinblickt

● Seht mehr von jedem Match mit dem 110 º-Sichtfeld

● Erlebt präzisere Kämpfe durch fortgeschrittenes Controller-Tracking

● Spürt jeden Hieb dank Aufprall-Haptik in euren PS VR2 Sense-Controllern und eurem PS VR2-Headset

● Hört Rocky Balboa aus der Ecke hinter euch brüllen – in 3D-Audio mit Tempest AudioTech auf PS5

● Kommt schneller denn je ins Spiel, dank blitzschnellen Ladezeiten

● Tragt den Kampf online aus – mit Cross-Plattform-PvP und optimierter Spielersuche

Zusätzlich zu den Grafik- und Performance-Verbesserungen des Entwicklerteams erwartet euch ein erweitertes Creed-Universum mit neuen Story-Kapiteln, Charakteren und Standorten, die auf Creed III basieren.

Natürlich erwarten euch auch alle Features des Basisspiels Creed: Rise to Glory – dazu gehören mehrere Spielmodi, innovative Mechaniken wie die Phantom-Nahkampftechnik und Konter in Zeitlupe, Sequenz-Boxkämpfe und vieles mehr.

Creed: Rise to Glory – Championship Edition erscheint am 4. April auf PlayStation VR2. Die Standard und Deluxe Edition kann allerdings schon heute im PlayStation Store vorbestellt werden, und das mit einem Bonusrabatt von 10 % für PlayStation Plus-Mitglieder, inklusive eines zeitlich begrenzten exklusiven Adonis Creed-Kostüms.

Für 39,99€ in der Standard Edition und 49,99€ als Deluxe Edition erhalten PlayStation Plus-Benutzer ebenfalls ein zeitlich begrenztes exklusives Adonis Creed-Kostüm sowie einen Vorbestellerrabatt von 10 %.

Danke, dass ihr bis zum Ende des Posts drangeblieben seid! Wir freuen uns, dass Creed: Rise to Glory schon bald auf PS VR2 verfügbar sein wird und können es kaum erwarten, dass ihr es in die Boxhandschuhe bekommt. Welchem Gegner werdet ihr euch zuerst stellen? Sagt es uns unten in den Kommentaren!