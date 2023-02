Roblox: Teenager wird zum virtuellen ISIS-Propagandisten

PC XOne iOS MacOS Android

Hunderte Spieler, hüpfende bunte Figuren, ein eigenes Multiversum und neuerdings auch Kriegsgebiete. Roblox gibt Spielern alle Werkzeuge um die eigenen Wünsche in virtuelle Welten zu wandeln und dort auszuleben. Dabei war das Action-MMO vermutlich nie dazu gedacht gewesen, realem Terror eine virtuelle Plattform zu bieten.

Dennoch wurde laut Kotaku ein Jugendlicher aus Singapur inhaftiert, nachdem er auf mehreren Roblox-Servern mit dem Thema Islamischer Staat einen ISIS-Kämpfer gespielt hatte. Der 16-Jährige fungierte für seine virtuelle ISIS-Fraktion auch als Wortführer und Chefpropagandist. Im Januar haben die Autoritäten entschieden, ihn durch verschiedene Auflagen zu maßregeln. Diese schränken seine Bewegungsfreiheit ein und sollen verhindern, dass er eine öffentliche Erklärung abgibt.

Der Jugendliche ist laut dem Nachrichtenmagazin CNA auch kein Einzelfall. Ein 15-Jähriger ist seit November 2022 in Haft, nachdem er ebenfalls auf Roblox-Servern mit dem Thema Islamischer Staat gespielt hatte. Laut CNA hatte der 15-Jährige Pläne, seine virtuell ausgelebten Phantasien auch in der Realität umzusetzen, indem er Nicht-Muslime an öffentlichen Touristen-Plätzen mit einem Messer köpft, oder selbst zum Suizid-Bomber wird. Radikalisiert hatte sich der Teenager nicht alleine über die privaten Roblox-Server, sondern auch durch Podcasts und andere Plattformen, die ISIS-Propaganda verbreiten.