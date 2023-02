PM: Die besten Deals im Doppelte Rabatte-Sale (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach neuen Spielen für PS5 oder PS4 seid – und dabei auch noch mächtig Geld sparen wollt – dann solltet ihr unbedingt mal einen Blick in den PlayStation Store werfen. Für kurze Zeit* erwartet euch hier nämlich der Doppelte Rabatte-Sale, bei dem vor allem Mitglieder von PlayStation Plus tolle Schnäppchen machen können. Wir haben einige Spiele-Angebote zusammengestellt, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft!

Fünf Jahre nach den Ereignissen von The Last of Us Part I wird die Geschichte von Joel und Ellie in The Last of Us Part II fortgesetzt. Im Sequel der mehrfach ausgezeichneten Reihe von Entwickler Naughty Dog dreht sich diesmal alles um eine gnadenlose Rachemission und deren emotionale Auswirkungen. Dabei müsst ihr es natürlich auch wieder mit den Infizierten der Spielwelt aufnehmen. Und in Part II sind noch gefährlichere Varianten hinzugekommen!

Übrigens wird die Story von The Last of Us Part II auch im Fokus der bereits angekündigten zweiten Staffel der HBO-Serie stehen. Wer also schon mal einen Blick in die Zukunft werfen will, sollte sich das Angebot nicht entgehen lassen. Alle PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten momentan 76 Prozent Rabatt! Dadurch kostet der Blockbuster nur noch 9,59 Euro! Ohne die Mitgliedschaft spart ihr 38 Prozent und zahlt 24,79 Euro.

The Last of Us Part II

39,99 Euro 9,59 Euro**

Die Rückrunde der Bundesliga ist mittlerweile in vollem Gange und dürfte das Fußballfieber wohl wieder in viele Wohnzimmer gebracht haben. Wenn allerdings mal kein Spieltag sein sollte, heißt das zum Glück noch lange nicht, dass ihr auf Traumtore verzichten müsst. Denn mit FIFA 23 bringt ihr euch die Stadionatmosphäre – zumindest virtuell – nach Hause.

Die besten Mannschaften aus den erfolgreichsten Ligen der Fußballwelt stehen im Spiel zur Wahl. Wenn ihr lieber eure eigene Mannschaft aufbauen wollt, dann ist FIFA Ultimate Team oder der Karrieremodus der Simulation bestens geeignet. Zusätzlich zum WM-Modus der Herren-Nationalmannschaften, den ihr schon jetzt zocken könnt, steht im Verlauf des Jahres noch ein kostenloses Update zur Weltmeisterschaft der Frauen an. Insgesamt 60 Prozent ist für Mitglieder von PlayStation Plus drin. Damit fällt der Preis für FIFA 23 auf 31,99 Euro!

FIFA 23

69,99 Euro 31,99 Euro**

In diesem Marvel-Abenteuer ist Köpfchen gefragt! Im taktischen Rollenspiel von Fireaxis Games übernehmt ihr die volle Kontrolle über die bekannten Superhelden des Universums. Neben den titelgebenden Midnight Suns – bestehend aus Ghost Rider, Magik, Blade und Nico Minoru – werden sich auch zahlreiche Avengers eurem Team anschließen. Berühmte Helden wie Captain America, Doctor Strange, Iron Man, Captain Marvel, Spider-Man und viele mehr gehören hier dazu.

Erstmals steht ihr dabei Seite an Seite mit den Superhelden. In der Rolle von Hunter dürft ihr nämlich eure ganz persönliche Figur erstellen, die sich an mehr als 30 Fähigkeiten bedienen kann. Die Enhanced Edition von Marvel’s Midnight Suns ist aktuell 40 Prozent günstiger und damit für 44,99 Euro (mit PlayStation-Plus-Mitgliedschaft) erhältlich. Die Legendary Edition des Titels ist ebenfalls 40 Prozent günstiger (59,99 Euro) und gibt euch Zugriff auf Premium-Skins und den Season Pass – mit Helden wie Deadpool und Morbius!

Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition

74,99 Euro 44,99 Euro**

Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition

99,99 Euro 59,99 Euro**

Begebt euch mit Ratchet & Clank auf eine abgespacete Reise durch die Galaxie. Ihre Aufgabe? Imperator Nefarious bei seinem Versuch, die dimensionsübergreifenden Welten zu erobern, mit einem Arsenal verrückter Waffen und Tools zu stoppen. Erstmals gibt es dabei Hilfe aus einer anderen Dimension. Rivet – eine Lombax-Widerstandskämpferin – ist ebenfalls spielbar!

Möglich machen das die Paralleluniversen der Spielwelten, in die euch das Abenteuer von Ratchet & Clank: Rift Apart führen wird. Immer wieder werdet ihr mit Dimensionsspalten in Paralleluniversen wechseln und das Spiel aus einem anderen Blickwinkel sehen. Dank der SSD-Festplatte der PS5 findet diese Reise sofort – und ohne sichtbare Ladezeiten – statt. Alle Mitglieder von PlayStation Plus zahlen aktuell nur die Hälfte für Ratchet & Clank: Rift Apart (39,99 Euro) im PlayStation Store.

Ratchet & Clank: Rift Apart

79,99 Euro 39,99 Euro**

Ihr wollt euch lieber im DC-Universum mit euren Freunden austoben? Dann schaut euch mal Gotham Knights an! Es geht erneut um die Sicherheit von Gotham City. Nach dem Tod von Batman verlassen sich die Bewohner der Stadt nämlich auf eine neue Superhelden-Gruppe, die es nun mit der kriminellen und sehr gefährlichen Unterwelt von Gotham aufnehmen soll.

Schlüpft in die Kostüme von Batgirl, Nightwing, Red Hood oder Robin und erkundet die fünf unterschiedlichen Stadtteile von Gotham City in einer völlig offenen Spielwelt. Die Missionen des Action-Rollenspiels können im Online-Koop zu zweit gezockt werden. An den Aktivitäten im Heroischer-Angriff-Spielmodus können sogar bis zu vier Teilnehmende mitmachen. Holt euch den Titel mit aktiver PlayStation-Plus-Mitgliedschaft für 29,99 Euro – und damit ganze 60 Prozent günstiger.

Gotham Knights

74,99 Euro 29,99 Euro**

Ein umfangreiches Abenteuer erwartet euch in The Witcher 3: Wild Hunt. Ihr übernehmt die Rolle von Geralt von Riva – Hexer, Monsterschlächter, Söldner – und begebt euch im Spiel von CD Projekt Red auf die Suche nach Ciri, dem Kind der Prophezeiung. Erkundet eine gigantische Spielwelt, stellt euch zahlreichen Quests und trefft wichtige Entscheidungen, die sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken.

Um die Leistung der PS5 voll auszunutzen, veröffentlichte CD Projekt Red zuletzt auch ein kostenloses Update für The Witcher 3: Wild Hunt. Damit bietet der Titel nun viele grafische Verbesserungen, 3D-Audio, Echtzeit-Raytracing und unterstützt zudem die Funktionen des DualSense-Controllers.

Das Hauptspiel kann von allen PlayStation-Plus-Mitgliedern gerade für 14,99 Euro gekauft werden. Auch der Expansion Pass – mit den Erweiterungen „Hearts of Stone“ und „Blood and Wine“ – ist Teil der „Doppelte Rabatte“-Aktion und ebenfalls für 14,99 Euro erhältlich.

The Witcher 3: Wild Hunt

29,99 Euro 14,99 Euro**

Expansion Pass

24,99 Euro 14,99 Euro**

Japan im Jahr 1274. Zu dieser Zeit ist die Geschichte von Ghost of Tsushima angesiedelt. Ihr spielt Jin Sakai – einen der letzten verbleibenden Samurai des Landes – und müsst die mongolischen Armeen von General Khotun Khan auf der titelgebenden Insel Tsushima mit aller Kraft besiegen. Das bedeutet allerdings auch, dass Jin die Tradition der Samurai immer wieder brechen muss. Wie sehr ihr dabei vom Pfad abkommt, liegt allerdings ganz an euch.

Mit dem Director’s Cut von Ghost of Tsushima erlebt ihr aber nicht nur die Hauptgeschichte. Auf der Insel Iki stehen noch weitere Aufgaben und Minispiele zur Verfügung. Und wenn ihr mal mit euren Freunden ein Samurai-Abenteuer bestreiten wollt, dann könnt ihr das mit dem „Legends“-Spielmodus tun. Zahlreiche Online-Koop-Aktivitäten warten hier auf euch! Mit der Mitgliedschaft bei PlayStation Plus kostet euch Ghost of Tsushima Director’s Cut aktuell nur 29,39 Euro. Eure Ersparnis liegt damit bei 58 Prozent!

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT

69,99 Euro 29,39 Euro**

Natürlich findet ihr im PlayStation Store noch viele weitere Spiele-Angebote im Rahmen der „Doppelte Rabatte“-Aktion. Ihr findet die Liste entweder direkt auf eurer PlayStation-Konsole oder auf der Webseite des PlayStation Stores.

*Der „Doppelte Rabatte“-Sale endet am Donnerstag, den 2. März 2023 um 00:59 Uhr MEZ.

**Rabatt nur für PlayStation Plus Mitglieder.