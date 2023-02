Studie: Gamingmöbel werden in Deutschland immer beliebter

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Eine Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag des game – Verband der deutschen Games-Branche e.V., an der im November des letzten Jahres insgesamt 2.046 Personen ab 16 Jahren teilnahmen, hat ergeben, dass Gamingmöbel bei den deutschen Spielerinnen und Spielern immer beliebter werden.

So nennen 9 Prozent der Befragten Gamingmobiliar wie Bürostühle mit LED-Beleuchtung, ergonomische Tische oder Halter für Gaming-Zubehör ihr Eigentum, während insgesamt 18 Prozent an diesen Einrichtungsgegenständen Interesse zeigen. Besonders deutlich wird der Besitz (20 Prozent) und das Interesse (34 Prozent) an diesen Accessoires bei der Zielgruppe der 16 bis 24-jährigen. Je älter die Befragten werden, desto geringer ist der Wunsch nach Gamingmöbeln ausgeprägt. So zeigt sich in der Zielgruppe der über 55-jährigen gerade noch 10 Prozent der Befragten an diesem Zubehör interessiert oder hat es bereits zuhause stehen.

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche, vertritt die Meinung, dass Gamingmöbel inzwischen zur Spielkultur dazugehören: