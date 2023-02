Microsoft bringt kompletten PC-Spielekatalog für Geforce Now

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Microsoft und Nvidia haben einen 10-Jahresvertrag unterzeichnet, demzufolge das komplette Angebot an PC-Spielen, einschließlich Call of Duty, auch über den Abo-Dienst Geforce Now bereitgestellt wird. Die Partnerschaft wurde heute in Brüssel verkündet, nachdem sich MS-President Brad Smith mit Vertretern der EU und Sony zu Verhandlungen über die Activision/Blizzard-Übernahme getroffen hat.

Xbox-Chef Phil Spencer fügte auf Twitter hinzu: " Wir haben uns dazu verpflichtet, mehr Spiele zu mehr Menschen zu bringen - wie auch immer sie sie spielen möchten".

Die Übernahmepläne werden insbesondere von Sony torpediert, die unter anderem argumentieren, dass durch Franchises wie Call of Duty ein Monopol in den Händen von Microsoft entstünde. Dennoch gab es auch heute in Brüssel offenbar keinen Durchbruch. Nachdem Microsoft bereits mit Nintendo vereinbart hatte, dass die Shooterreihe weiterhin auf deren Konsolen verfügbar ist, rief Smith Sony erneut dazu auf, zu einer Vereinbarung zu kommen und gab sich kompromissbereit.

Durch die Deals mit Nvidia und Nintendo sei Call of Duty auf 150 Millionen zusätzlichen Geräten verfügbar, so Smith. Außerdem verwies er auf einen Marktanteil von 80 Prozent von Sony in Europa.

Sie [Sony] können alle Energie darauf verwenden dieses Geschäft zu blockieren, was den Wettbewerb einschränken und die Entwicklung des Marktes verlangsamen wird. Oder sie können sich mit uns zusammensetzen und ein Abkommen aushandeln.

Von Sony ist derzeit noch keine Reaktion bekannt.