Stellaris: First Contact Story Pack erscheint am 14. März

PC XOne PS4 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute hat Paradox Interactive das Release-Datum für die nächste Erweiterung für ihr Sci-Fi-Grandstrategy-Spiel Stellaris bekanntgegeben. Das Story Pack First Contact wird am 14. März veröffentlicht. Direkt unter dieser News könnt ihr auch den aktuellen Trailer anschauen. First Contact bringt hauptsächlich neue Interaktionen mit Zivilisationen, die noch keine Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit (ÜL) durchführen können und eine Tarntechnologie. Außerdem erweitert es Stellaris um neue Ursprünge, Story-Inhalte sowie Spielmechanismen. Ihr könnt First Contact ab heute vorbestellen.

Die neuen Features im Detail:

Drei neue Ursprünge Gebrochene Fesseln: Eure Zivilisation brach nicht freiwillig zu den Sternen auf, sondern wurde von Aliens geführt. Ihr übernehmt mit anderen Gefangenen das Entführungsschiff und schließt euch zusammen, um als vielfältige neue Gemeinschaft zu überleben und zu gedeihen. Das bleibt den Entführer-Aliens aber nicht unbedingt verborgen. Rache: Eure Zivilisation ist von Aliens unterwandert. Ihr schlagt die Möchtegern-Eroberer aber zurück und nutzt die so gewonnene neue Technologie, um selbst das Weltall zu erkunden. Angst vor der Dunkelheit: Eure Zivilisation erkundet ihr Heimatsystem. Auf einem Planeten gibt es jedoch einen "Zwischenfall". Viele sprechen sich dagegen aus, die dortigen dunklen Abgründe zu erforschen. Ihr habt die Wahl, welchen Weg ihr gehen wollt, um mehr Raum zum Wachstum zu erlangen.

Neue Interaktionsoptionen mit Zivilisationen ohne ÜL-Technologie: Es gibt neue Interaktionsmöglichkeiten mit Zivilisationen ohne ÜL-Technologie. Diese hängen vom technologischen Stand der Aliens und dem Bewusstsein für eure Anwesenheit ab. Vielleicht wird eure Ankunft gefeiert, vielleicht löst sie aber auch Panik aus.

Tarntechnologie: Schiffe können mit Tarnvorrichtungen ausgerüstet werden, um im Geheimen zu ermitteln oder einen Feind zu überrumpeln. Außerdem könnt ihr Nachbarn ohne ÜL-Technologie mit getarnten Beobachtungsposten im Auge behalten und seid vor bösen Überraschungen besser gefeit.

Gemeinsam mit First Contact wird das kostenlose 3.7 „Canis Minor“-Update vom Stellaris Custodian Team veröffentlicht. Es soll verschiedene Gameplay-Verbesserungen beinhalten, neue Archäotechnologien (hierfür braucht ihr das Ancient Relics Story Pack) einführen und noch vieles mehr.