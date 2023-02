PM: Am Donnerstag erscheint ein brandneuer State of Play mit Suicide Squad: Kill the Justice League (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der erste State of Play im Jahr 2023! Macht euch bereit für neue Einblicke in einige mit Spannung erwartete Spiele unserer Drittanbieter-Partner sowie für einen ersten Blick auf fünf PlayStation VR2-Spiele, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Danach erwarten euch mehr als 15 Minuten mit brandneuen Gameplay-Details und Updates zu Suicide Squad: Kill the Justice League, dem nächsten Spiel der Rocksteady Studios.

Los geht es am Donnerstag um 22:00 Uhr (MEZ) auf Twitch und YouTube.

Informationen zu Co-Streaming und Video-on-Demand (VOD)

Bitte beachtet, dass diese Übertragung urheberrechtlich geschützte Inhalte (z. B. lizenzierte Musik) enthalten kann, über die PlayStation keine Kontrolle hat. Wir begrüßen und feiern unsere großartigen Co-Streamer und Creator. Lizenzvereinbarungen, die nicht unserer Kontrolle unterliegen, könnten jedoch ein Problem für Co-Streams oder VOD-Archive dieser Übertragung darstellen. Wenn ihr diese Übertragung als VOD speichern möchtet, um zusammenfassende Videos zu erstellen oder Clips oder Segmente direkt aus der Serie zu veröffentlichen, empfehlen wir, urheberrechtlich geschützte Musik dabei wegzulassen.