PM: 10 neue PS VR2-Titel enthüllt – im Veröffentlichungszeitraum erscheinen nun über 40 Spiele (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es sind nur noch wenige Stunden bis zur Veröffentlichung von PlayStation VR2. In den letzten Wochen haben wir angekündigt, welche Spiele am Erscheinungstag und im anschließenden Veröffentlichungszeitraum erhältlich sein werden. Wir freuen uns, heute 10 weitere vielseitige Titel bekannt zu geben, die schon bald unsere VR-Visiere beehren werden. Lest weiter, um in den Genuss ihrer PS VR2-Debüttrailer zu kommen und von den Schöpfern dieser Erlebnisse mehr darüber zu erfahren, was euch erwartet.

Spieler in Deutschland können hier direkt bei PlayStation bestellen.

Nach dem Kauf eines PS VR2-Headsets stehen den Spielern außerdem verschiedene Spieldemos oder Testversionen zum Ausprobieren zur Auswahl. Diese Inhalte werden erstmals während der Ersteinrichtung gezeigt und sind auch im PlayStation Store zu finden. Verfügbar sind Demos oder Testversionen von Horizon Call of The Mountain, Resident Evil Village, Star Wars: Tales from the Galaxy‘s Edge und weitere. Die Inhalte können sich je nach Region unterscheiden.

Hier die heutigen Neuzugänge zum PS VR2-Lineup:

Another Fisherman‘s Tale ist die heiß ersehnte Fortsetzung des preisgekrönten Titels A Fisherman‘s Tale. Dieses fesselnde Adventure entführt die Spieler auf eine Reise durch eine surreale Welt voller kreativer Orte und kniffliger Rätsel.

Das Spiel bietet neben seiner poetischen Geschichte und den einzigartigen VR-Mechaniken auch die Möglichkeit, Gliedmaßen zu entfernen und zu steuern, was zu einem höchst immersiven Erlebnis führt. Wenn ihr auf fantasiereiche, storybasierte Spiele steht, dürft ihr euch Another Fisherman‘s Tale auf keinen Fall entgehen lassen. Macht euch bereit, auf PS VR2 schon bald in eine Welt voller Wunder einzutauchen.

Unser Team von Free Lives freut sich, diese erschreckend realistische Darstellung von Gladiatorenkämpfen auf PS VR2 genau so zum Leben zu erwecken, wie es den alten Römern gefallen hätte. Im Laufe der Entwicklung von Gorn haben wir jede Menge neue Waffen, Gegner und Spielmodi für angehende Gladiatoren in der Arena hinzugefügt. Herausgekommen ist dabei unsere bisher beste Version! Gorn erscheint am 16. März.

Als jüngster Neuzugang in der Welt des Virtual-Reality-Gamings vereint Nock die Spannung des Bogenschießens mit dem Nervenkitzel eines alles entscheidenden Fußballspiels. Die Spieler können über ein dynamisches Spielfeld skaten und fliegen und müssen den Ball dabei mit Pfeil und Bogen ins gegnerische Tor befördern.

Mit Multiplayer-Ranglistenspielen, zwanglosen benutzerdefinierten Spielen und einer auf dem Fähigkeitsniveau basierenden Spielersuche hält Nock ein plattformübergreifendes Spielerlebnis bereit, das leicht zu lernen, aber schwer zu meistern ist. Dank des Sprach-Chats im Spiel und individueller Stummschaltungsoptionen ist die Kommunikation mit den Teamkameraden kinderleicht. Macht euch bereit für ein unvergleichliches adrenalingeladenes Erlebnis in Nock, das im März erscheint!

Die Schöpfer von Sairento VR und die Publisher von Arizona Sunshine stellen in Hellsweeper VR alle physikalischen Gesetze auf den Kopf. In diesem intensiven VR-Erlebnis existiert die irdische Physik nicht und Bewegungen, die der Schwerkraft trotzen, werden zu eurer neuen Realität.

Lernt, eine breite Palette an Waffen und Elementarmagie zu beherrschen, während ihr die verschiedenen Dimensionen der Hölle durchquert und euch abgefahrene Moves aneignet, die ihr bisher für unmöglich gehalten hättet.

Hellsweeper VR erscheint noch dieses Jahr.

Ahoi, Wikinger! Seid ihr bereit, voll abzurocken? Ragnarock ist ein VR-Rhythmusspiel mit Single- und Multiplayer-Modus, in dem ihr als Wikingerkapitän an einem Schiffsrennen durch mythologische Umgebungen teilnehmt. Zertrümmert mit euren zwei Hämmern die herannahenden Runen zum Takt der epischen Wikingermusik!

Ganz im Stil traditioneller Arcade-Spiele ist Ragnarock leicht zu lernen und schwer zu meistern. Nur den geübtesten Spielern wird es gelingen, alle Goldmedaillen zu sammeln, die Highscores zu schlagen und sich auf der Bestenliste zu verewigen. Im PvP-Multiplayer-Modus können bis zu sechs Spieler in Echtzeit gegen ihre Freunde antreten. Ragnarock erscheint am 22. Februar zusammen mit PS VR2!

Runner ist aus unserer Liebe zur Ästhetik und Stimmung von renommierten Anime aus den späten 1980er-Jahren entstanden. Wir freuen uns schon darauf, dieses packende Arcade-Erlebnis am 22. Februar mit plattformspezifischen Verbesserungen auf PlayStation VR2 zu veröffentlichen.

Euch erwarten freie VR-Schießereien und rasante Motorradkämpfe in gestochen scharfer 4K-Auflösung sowie intuitives Gameplay mit aufrüstbaren Nebenwaffen-Mods, einzigartigen montierten Schusswaffen und Spezial-Moves, bei denen die Zeit nach euren Regeln spielt. Mit waffenspezifischem Feedback der adaptiven Trigger und haptischen Controller-Effekten spürt ihr die Immersion am eigenen Leib. Das Feedback des PS VR2-Headsets vermittelt das Gefühl von jedem Schuss, jedem Aufprall und jeder Explosion.

Bahnt euch Schuss für Schuss euren Weg durch neun detailreiche Levels, die sich bei jedem Spieldurchgang verändern und mit einem dynamischen Soundtrack von Fat Bard unterlegt sind. Das Spiel enthält die interaktive Visual Novel PREAMBLE, die von einem erfahrenen Ensemble voll vertont wurde.

Legt mit eurem Barschiff an und serviert in Startenders: Intergalactic Bartending abenteuerliche Kreationen – mit einer vollständig vertonten Kampagne, Millionen von verschiedenen Getränkekombinationen und Wettkämpfen um einen Platz auf der täglichen Bestenliste. Durch die prozedural generierten Schichten wisst ihr vorher nie, was euch erwarten wird.

Zwischen euren Schichten könnt ihr verschnaufen, neue Maschinen für die Bar bauen, neue Zutaten besorgen und eure eigenen Kreationen zusammenbrauen. Dank des Headset-Feedbacks und der Controller-Haptik könnt ihr an der Bar jedes Schütteln, Schneiden und Ausquetschen spüren. Vielleicht kommt ihr bei all der harten Arbeit ja sogar ins Schwitzen!

Startenders: Intergalactic Bartending bietet Besitzern der originalen PS VR-Version ein kostenloses Upgrade an.

Sushi Ben ist ein Story-Abenteuer in VR, in dem ihr ein örtliches Sushi-Restaurant vor dem Untergang bewahren müsst. Aber das wird kein Zuckerschlecken! Erst einmal müsst ihr die Bewohner der Stadt kennenlernen und ihnen helfen, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Sushi Ben bietet farbenfrohe Interaktionen, wunderschöne 3D-Manga-Panels und eine Grafik im Anime-Stil.

Erlebt noch dieses Jahr jede Menge spannende VR-Aktivitäten, während ihr die gierigen Vermieter abwimmelt, die das Restaurant schließen wollen. Sushi Ben wurde von der Schöpferin von Hatoful Boyfriend geschrieben. Es wird produziert von Big Brane Studios und dem Executive Producer von SMG Studio und wurde bei den Raindance Immersive Awards 2021 für zwei Preise nominiert.

Swordsman ist ein realistisches Schwertkampfspiel mit historischen Fraktionen und epischen Bosskämpfen. Erlebt intuitive Kämpfe gegen von Rüstungen geschützte, physikalisch simulierte Gegner, die eure Angriffe abwehren, kontern und ihnen ausweichen können.

Geht jeden Kampf wie ein echtes Duell an – mit realistischer Waffen- und Rüstungsphysik zur Bekämpfung eines Kraken, mächtigen Bosswaffen, thematischen Umgebungen, Verstümmelung, Nahkämpfen, Spielerfortschritt, Rollenspiel-Elementen und vielem mehr!

In den ersten drei Monaten steht Swordsman Spielern, die die PS VR-Version bereits besitzen, als kostenloses Upgrade zur Verfügung.

Stürmt die Bühne und verwirklicht eure Rockstarfantasien in Unplugged: Air Guitar, das am 22. Februar für PS VR2 erscheint. Spielt Luftgitarre zu einigen der größten und genialsten Songs von weltberühmten Rockbands wie Ozzy Osbourne, The Offspring und Weezer. In Unplugged dreht sich alles darum, dass ihr euch wie eine echte Rocklegende fühlt!

Satchel von Steel Panther begleitet euch auf eurer Starkarriere, während ihr eure Lieblingssongs vor einem stetig wachsenden Publikum spielt.

Damit wächst unsere aktuelle Palette für den Veröffentlichungszeitraum auf über 40 Spiele an und im Laufe des Jahres werden noch weitere Titel folgen. Hier unser Überblick:

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive, Veröffentlichungszeitraum)

Cave Digger 2: Dig Harder

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed: Rise to Glory: Championship Edition (Survios, Veröffentlichungszeitraum)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, Veröffentlichungszeitraum)

Demeo (Resolution Games)

Drums Rock (Garage 51)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Garden of the Sea (Neat Corporation)

GORN (Devolver Digital, Veröffentlichungszeitraum)

Gran Turismo 7 (über kostenloses Update für PS5-Version von GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, Kauf beinhaltet PS VR- und PS VR2-Version)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., kostenloses Upgrade auf PS VR2)

No Man‘s Sky (Hello Games, Veröffentlichungszeitraum)

Nock (Normal VR LLC)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, kostenloses Upgrade auf PS VR2)

Puzzling Places (Realities.io, kostenloses Upgrade)

Ragnarock (WanadevStudio)

Resident Evil Village (Capcom, über kostenloses Update für PS5-Version von RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

RUNNER (Truant Pixel, LLC)

Song in the Smoke (17 Bit)

STAR WARS: Tales from the Galaxy‘s Edge (ILMxLab)

Startenders: Intergalactic Bartending (kostenloses Upgrade auf PS VR2)

Swordsman VR (Sinn Studio Inc., kostenloses Upgrade auf PS VR2 bis Mai 2023)

Synth Riders (Kluge Interactive, kostenloses Upgrade auf PS VR2)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

Townsmen VR (HandyGames)

Unplugged: Air Guitar (Vertigo Games)

Vacation Simulator (Owlchemy)

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution (Skydance, Veröffentlichungszeitraum)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, kostenloses Upgrade auf PS VR2)

Zombieland: Headshot Fever Reloaded (XR Games)

* Das finale Launch-Software-Lineup kann sich ohne Vorankündigung ändern und je nach Region variieren.

** Infos zu den Preisen in eurer Region gibt es im PlayStation Store.