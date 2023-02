PM: Wie Star Wars: Geschichten vom Rand der Galaxis – Erweiterte Edition ein unglaublich immersives Erlebnis auf PS VR2 bietet (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Als jemand, der selbst seit vielen Jahren Fan der Star Wars-Franchise ist, habe ich immer nach neuen Wegen gesucht, diese weit, weit entfernte Galaxis neu zu erleben. Mit der Veröffentlichung von PlayStation VR2 wussten wir sofort, dass wir die Möglichkeiten, die uns dieses neue Headset bot, einfach nutzen mussten, um die Fans auf noch immersivere und aufregendere Arten in unsere Story einzubinden. Da jetzt die Erweiterte Edition exklusiv für PS VR2 erscheint, will ich gern einige Hauptmerkmale des Spiels mit euch teilen, die es wirklich einzigartig machen. Legen wir los!

Wenn ihr unser Spiel vorher schon gespielt habt, werdet ihr in der Sekunde, in der ihr PS VR2 aufsetzt, merken, dass die Grafik komplett überarbeitet wurde. Die Umwelt und die Charaktere wurden von Grund auf neu erstellt, zusammen mit neuen Perspektiven und dynamischen Lichtquellen, die jeden Blasterschuss begleiten. Dank der Blickerfassung und der Foveated-Rendertechnologie wird jedes Detail, auf das sich eure Augen fokussieren, herausstechen. Nehmt beispielsweise unseren Freund Seezelslak, der im englischen Original von dem unglaublich talentierten Bobby Moynihan gesprochen wird. Wenn ihr in seiner Cantina abhängt und euch dabei vielleicht eine seiner unzähligen, legendären Geschichten anhört, werdet ihr schnell merken, dass eure Augen sich nur auf ihn und kaum auf andere Dinge in eurem Sichtfeld fokussieren werden.

Die erweiterte Auflösung des Headsets und die Leistungsstärke dahinter haben es uns erlaubt, diese schärferen Bilder zu generieren und durch neue Details, groß wie klein, Leben in die Galaxis von Star Wars einzuhauchen – auf eine Art, die wirklich atemberaubend ist.

Ein Alleinstellungsmerkmal dieser Edition ist der Fakt, dass ihr wirklich alles fühlen könnt. Über den Verlauf des Spiels hinweg werdet ihr öfters die Aufgabe erhalten, verschiedene Puzzles zu lösen – mithilfe eures All-Kit-Werkzeugs, einem praktischen Gerät mit mehreren Funktionen, die alle essentiell für eure Rolle als Droiden-Reparaturtechniker ist. Dank der Haptik, die in den PS VR2 Sense-Controller eingebaut ist, werden die inneren Mechaniken dieses Werkzeugs spürbar durch eure Hand pulsieren, wenn ihr es einsetzt, und jede Funktion wird sich anders anfühlen – abhängig davon, wofür ihr sie gerade braucht.

Wir haben außerdem die adaptiven Trigger eingebunden, die in den PS VR2 Sense-Controller integriert sind – sodass ihr jedes Mal, wenn ihr eure Waffe benutzt, den Widerstand so spürt, als läge sie wirklich in eurer Hand. Mit dem Feedback des Headsets könnt ihr buchstäblich erleben, wie euch die Blasterschüsse auf eine Art und Weise um den Kopf fliegen, die sich fast echt anfühlt. Mit all diesen Technologien, die ins Headset und die Controller integriert sind, ist es wirklich schwer zu beschrieben, wie episch sich das Kampfgeschehen anfühlt!

Wenn ihr das Original-Spiel bereits gespielt habt, erwartet euch mit der Erweiterten Edition definitiv eine angenehme Überraschung. Das Team von Skywalker Sound hat dem Audio einen absoluten Feinschliff verpasst und das komplette Sounddesign auf ein neues Level gehoben. Ihr werdet in dynamisches 3D-Audio eintauchen, das jeden Blasterschuss, jede Explosion und jede Charakterinteraktion in unglaublicher Detailverliebtheit wiedergibt – auf eine Art, wie nur Star Wars es schafft. Es gibt einfach kaum Dinge, die mit der Erfahrung vergleichbar sind, ein Lichtschwert zu schwingen, während man sich durch eine von Seezelslaks Geschichten spielt.

Mit der Erweiterten Edition bekommt ihr die komplette Story, von Anfang bis Ende, weil wir dieses Mal verhindern wollten, dass ihr auf den Download von zusätzlichen Inhalten warten müsst, wie es bei dem Originalspiel der Fall war. Das bedeutet, dass ihr sofort in die Welt, die wir erschaffen haben, eintauchen und die gesamte Hauptstory genießen, jedes Geheimnis lüften und jeden versteckten Schatz bergen könnt – ganz ohne Wartezeit. Begleitend zu der kompletten Haupthandlung bekommt ihr außerdem alle drei von Seezelslaks Geschichten, sodass ihr die Galaxis von Star Wars besser denn je verstehen könnt.

Wo wir gerade bei Seezelslaks Geschichten sind: wenn ihr euch jemals gefragt habt, wie sich das Leben so als Star Wars-Droide lebt, werdet ihr ganz bestimmt Spaß an „Das Kopfgeld von Boggs Triff“ haben. Es handelt sich um ein einzigartiges Erlebnis, bei dem ihr die Geschichte von IG-88 nachspielt, einem Assassinen-Droiden der Klasse 4, den einige vielleicht noch aus dem Film Star Wars: Das Imperium schlägt zurück kennen.

PS VR2 ist ein Meilenstein der Hardwaretechnologie und Star Wars: Geschichten vom Rand der Galaxis – Erweiterte Edition ist die perfekte Gelegenheit, euch zu demonstrieren, was sie alles drauf hat. Egal, ob jemand Star Wars-Fan oder einfach auf der Suche nach einer packenden Virtual-Reality-Erfahrung ist; dieses Abenteuer wollt ihr nicht verpassen.

Wir sehen uns auf Batuu!