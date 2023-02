PM: Bald im Xbox Game Pass: Wo Long: Fallen Dynasty, Soul Hackers 2, F1 22 und Merge & Blade (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen zurück im Xbox Game Pass! Du kannst es wahrscheinlich kaum noch erwarten, von den neuesten Spieleankündigungen zu lesen, also nichts wie los: Wir haben PRGs, Puzzles, Rennklassiker und Actionspiele für Dich im Gepäck.

Jetzt verfügbar

Atomic Heart (Cloud, Konsole und PC)

In einer verrückten Welt lieferst Du Dir explosive Kämpfe. Passe Deinen Kampfstil an die jeweiligen Gegner*innen an, nutze die Umgebung zu Deinem Vorteil und verbessere Deine Ausrüstung, um die Missionen zu erfüllen. Atomic Heart ist bereits ab dem ersten Tag im Game Pass erhältlich.

Schon bald im Xbox Game Pass

28. Februar – Merge & Blade (Cloud, Konsole und PC)

In diesem Spiel treffen Elemente eines fesselnden Fantasy-Puzzles und eines gewaltigen Auto-Battlers aufeinander. Nimm mit Deinem Team an großen Monster-Schlachten teil und mache Dir die Fusionstaktik zunutze. Nur Dein Verstand kann die Welt retten!

28. Februar – Soul Hackers 2 (Cloud, Konsole und PC)

Im Cyberpunk-Japan warten mysteriöse Beschwörer*innen und dunkle Gefahren auf Dich. Schließe Dich Ringo und ihren Gefährt*innen an, um in Soul Hackers 2 das Geheimnis hinter der drohenden Apokalypse zu lösen. Stärke die Bindung zu Deinen Teamkamerad*innen und tauche tief in ihre Seele ein, um die Wahrheit hinter ihren Geschichten an Licht zu bringen.

2. März – F1 22 (Konsole und PC) EA Play

Als PC Game Pass- oder Ultimate-Mitglied kannst Du Dich ab 2. März hinter das Steuer setzen und Gas geben. Dann wird F1 22 in die Game Liste von EA Play aufgenommen. Lerne die Königsklasse des Motorsports kennen, sichere Dir Deinen Platz im Grid und stelle Deine Fähigkeiten auf den schnellsten Strecken des Globus unter Beweis.

3. März – Wo Long: Fallen Dynasty (Cloud, Konsole und PC)

Wo Long: Fallen Dynasty erzählt die dramatische Geschichte eines namenlosen Milizsoldaten. Er kämpft in einer düsteren Fantasy-Version der späteren Han-Dynastie, in der Dämonen die Drei Königreiche plagen, ums Überleben. Du musst gegen tödliche Kreaturen und feindliche Soldat*innen kämpfen und dabei versuchen, die wahre Kraft in Deinem Inneren zu erwecken. Dieses Abenteuer wartet ab Tag 1 auf Dich im Game Pass.

Updates und DLCs

23. Februar – Microsoft Flight Simulator World Update XII: New Zealand

Mit dem World Update XII: Neuseeland für den Microsoft Flight Simulator hast Du die Chance, die weitläufige Schönheit eines Landes zu erleben, das in atemberaubender Qualität dargestellt wird. Neben 62 Sehenswürdigkeiten warten zehn neue Missionen auf Dich, durch die Du Neuseeland noch besser kennenlernen kannst. Kostenlos erhältlich für alle Besitzer*innen des Microsoft Flight Simulator und Mitglieder des Game Pass. Der Himmel ruft!

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Jetzt verfügbar – Apex Legends: Supercharge Revelry Pack

Mit dem Supercharge Revelry Pack, das in Verbindung mit Deiner EA Play-Mitgliedschaft bis zum 14. März 2023 erhältlich ist, bist Du bereit für die Apex Games.

Jetzt verfügbar – MultiVersus: MVP Pack – Drop 3

Das MultiVersus MVP Pack ist ein kostenloses In-Game-Bundle, das für Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate erhältlich ist. Mit jedem Pack erhältst Du eine neue Variante, einen Ringout-Effekt und ein Banner, um Dein Spiel zu verbessern!

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 28. Februar

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du einen Titel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine20 Prozent Preisnachlassauf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

