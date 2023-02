Terra Nil: Ab dem 28. März wird aus Öde wieder Öko

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kohlegruben werden größer, Wäldchen abgeholzt, Tiere vertrieben und zurück bleibt ein kaputt gewirtschaftetes Ödland, in dem kaum jemand leben möchte. In Terra Nil löst ihr ab dem 28. März 2023 das Problem aber einfach mit einem Klick und einem "Plopp" und dann steht der Windpark mit angeschlossener Grünfläche. In dem Aufbauspiel dreht sich alles um das Wiederherstellen von Flora und Fauna in einem brach liegenden Landstrich.

Ganz so einfach ist das malerisch anmutende Terra Nil dann aber doch nicht, denn wie in anderen Ökosystemen auch, bauen die einzelnen Elemente aufeinander auf. Um das Land wieder zu reanimieren, sind Wasserversorgung und Biom-Diversität notwendig. Der generierte Öko-Strom fließt direkt in weitere Anlagen, mit denen ihr euer Areal erweitert.

Wer vorab einen Eindruck von dem Öko-Aufbauspiel bekommen möchte, kann sich derzeit noch auf Steam die kostenlose Demo-Version ansehen.