In unserem Noten-Vergleich zu Atomic Heart führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de, GamePro.de, GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Atomic Heart

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar 79

v. 100 Solider Sci-Fi-Shooter mit Hochglanz-Optik, aber unterdurchschnittlicher Handlung und mangelnder Gameplay-Raffinesse. [ganzer Test hinter der Paywall] GamePro 77

v. 100 Atomic Heart und ich, wir mussten erst einmal miteinander warm werden. [...] Würde ich das wirklich 20 Stunden aushalten? Ich konnte. Und das sogar überraschend gut und mit einigen wirklich tollen Momenten. Das Kampfsystem verbessert sich mit dem Erwerb von Fähigkeiten und neuen Waffen deutlich, der Humor im Spiel passt, die Story ist okay und vor allem die Teststationen haben es mir angetan und meinen Kopf mehr rauchen lassen, als ich gedacht hätte. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

v. 10 Seiner frustrierenden Macken zum Trotz stecken jede Menge tolle Elemente und Szenen in Atomic Heart und es ist bemerkenswert, wie gekonnt die Entwickler den überwiegenden Großteil umgesetzt und miteinander verwoben haben. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 8.5

v. 10 Atomic Heart punktet mit vielen neuen Ideen, wie den unterschiedlichen Mechaniken zum Öffnen von Schlössern. Die actionreichen Ballereien werden mit kleinen Rätseln und Erkundungsetappen aufgelockert. Etwas zu entdecken gibt es nahezu in jedem Abschnitt. [...] Die Dialoge zwischen Charles und P3 fand ich zu Beginn wenig erfrischend, bekommen mit der Zeit aber eine interessante Note, die nicht zuletzt auch die Motivation hinter dem Hauptplot und den darin vorkommenden Akteuren hinterfragt.

Durchschnittswertung 8.0 *Zuletzt überprüft: 21.02.2023, 12:30 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.