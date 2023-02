Lies of P: Pinocchio-Soulsborne erscheint im August 2023

PC Xbox X PS5

In diesem Jahr interpretiert der südkoreanische Entwickler Round 8 Studio die Geschichte von Pinocchio zu einem Steampunk-Fantasy-Abenteuer um, wobei auf spielerischer Seite Bloodborne Pate steht. Nun wurde der Release-Zeitraum von Lies of P (auf der Gamescom angespielt) weiter eingegrenzt. Statt einem konkreten Release-Datum, kündigt der neue Render-Trailer allerdings nur den Monat des Erscheinens an: Im August 2023 soll es auf PC, PS5 und Xbox Series S|X soweit sein.

Wer nicht nur gerenderte Szenen sehen will: Round 8 und Publisher Neowiz teilten auch schon Gameplay-Eindrücke von Lies of P.