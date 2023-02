PM: Die Aktualisierung 1.29 für Gran Turismo 7 umfasst das Upgrade auf PS VR2 und mehr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Fans von Gran Turismo aufgepasst! Die Aktualisierung 1.29 für Gran Turismo 7 erscheint am 21. Februar um 7 Uhr MEZ.

Mit der kostenlosen Aktualisierung 1.29 werden die Spieler alle Rennen und Spielmodi (außer dem 2-Spieler-Splitscreen-Modus) erstmalig mit einem völlig neuen Grad an Realismus erleben können. Mit PS VR2 können die Spieler über ihre Garage oder die Autohändler im Spiel außerdem auf einen exklusiven VR-Showroom zugreifen, in dem sie all die atemberaubenden Details der ultra-hochauflösenden Fahrzeugmodelle an verschiedenen Schauplätzen und mit verschiedenen Beleuchtungseinstellungen bewundern können.

GT7 nutzt die Next-Gen-Features von PS VR2 voll aus. Durch speziell optimiertes HDR-Tone-Mapping sowie Foveated Rendering in Kombination mit der Blickerfassung (eine Technologie, die Bildschirmbereiche in hoher Auflösung rendert, auf die der Blick des Spielers direkt gerichtet ist) und Unterstützung für dynamisches 3D-Audio können die Spieler in eine vollkommen neue Dimension höchst immersiven Gameplays abtauchen.

Hebt euer Spielerlebnis mit Gran Turismo 7 dank PS VR2 auf ein neues Niveau.

Gran Turismo Sophy ist ein revolutionärer übermenschlicher KI-Renn-Agent, der in einer Zusammenarbeit zwischen Sony AI, Sony Interactive Entertainment und Polyphony Digital entwickelt wurde. Der Modus „Gran Turismo Sophy – Gemeinsam fahren“ gibt „Gran Turismo“-Spielern sämtlicher Fertigkeitsstufen die Gelegenheit, in GT7 Kopf-an-Kopf-Rennen gegen GT Sophy zu fahren. Der Spezialmodus, der vom 21. Februar bis Ende März als zeitlich begrenzte Veranstaltung im Spiel verfügbar ist, liefert einen ersten Ausblick auf GT Sophy in GT7 und soll den Spaß und den Nervenkitzel des Rennfahrens gegen GT Sophy für alle Spieler maximal steigern. Das Feedback der Spieler auf dieses besondere Debüt wird genutzt, um den Modus „GT Sophy – Gemeinsam fahren“ für zukünftige Veröffentlichungen kontinuierlich zu verbessern.

Im Modus „GT Sophy – Gemeinsam fahren“ können die Spieler auf vier Rennstrecken mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad gegen GT Sophy Rennen fahren – als Fahranfänger, Fortgeschrittener und Experte. In jedem der vier Rennen treten die Spieler gegen vier „GT Sophy“-Fahrzeuge unterschiedlicher Leistungsstufen an. Die Spieler können GT Sophy auch im 1-gegen-1-Modus herausfordern. Hier treten GT Sophy und der Spieler eins gegen eins mit identischen Fahrzeugkonfigurationen und -einstellungen gegeneinander an, um die übermenschlichen Rennfähigkeiten von GT Sophy zu demonstrieren. Die Faszination des Modus „GT Sophy – Gemeinsam fahren“ wurde mit der neuen Emoticon-Funktion von GT7 zusätzlich verbessert, bei der während des Rennens als Reaktion auf die Action innerhalb des Spiels Emoticons auf den „GT Sophy“-Fahrzeugen angezeigt werden.

Über das Fenster oben rechts innerhalb der GT7-Weltkarte habt ihr direkten Zugriff auf den Modus, und sobald der Spieler Sammlerstufe 6 erreicht hat, kann er ein Rennen gegen GT Sophy starten.

Mit Grand Valley kehrt ein „Gran Turismo“-Klassiker im brandneuen Look in die Reihe zurück. Das komplette „Highway 1“-Layout ist ein schwieriger Parcours, der Vollgas-Hochgeschwindigkeitsabschnitte sowie eng gewundene, technisch anspruchsvolle Kurven miteinander kombiniert. Das kürzere, 2.000 Meter lange Süd-Layout beinhaltet knallharte Höhenunterschiede und nicht einsehbare Kurven, die den Fahrern alles abverlangen. Eine weitläufige Umgebung, in der der Ozean auf die Berge trifft, sowie lange Brücken- und Tunnelabschnitte bilden einen dynamischen Schauplatz, der den Reiz des Fahrens auf den großen, gewundenen Küstenstraßen dieser Welt nachempfindet.

Honda RA272 ‘65

Die Formel-1-Maschine, die Honda den ersten Sieg einbrachte.

Mit seinen innovativen Ideen und zukunftsweisenden technischen Fähigkeiten hat Honda für eine Reihe von technologischen Revolutionen gesorgt. Ein großartiges Beispiel dafür sind die ersten Bemühungen in der Formel 1 im Jahr 1964, als Honda als Fahrzeughersteller noch relativ unbekannt war. Der RA271, der damals von Honda entwickelt wurde, verwendete eine Aluminiumkarosserie mit Gitterrahmen und einem 1,5-Liter-V12-Motor in einer ungewöhnlichen, mittigen Querposition. Dieses einzigartige Merkmal wurde ihm jedoch zum Verhängnis, da er im ersten Jahr in der Formel 1 keine Erfolge verbuchen konnte. 1965 unterzog Honda die Maschine einer radikalen Überarbeitung, aus der der RA272 hervorging. Der RA272E-Motor war eine effizientere Version des vorherigen V12-Motors mit leichteren Komponenten. Die Konstruktion der Hinterradaufhängung wurde von einer Innen- auf eine Außenaufhängung umgestellt, wodurch das Gewicht von 525kg auf 498kg reduziert werden konnte, was eine bedeutende Verbesserung darstellte. Am Lenkrad saßen Ronnie Bucknum in seinem zweiten Jahr sowie der neue Fahrer Richie Ginther.

Italdesign EXENEO Vision Gran Turismo – Straßen- und Offroad-Modus

Ein leistungsstarkes Luxusauto, das als „wunderschön verpacktes Geschenk“ vorbereitet wurde.

Italdesign wurde 1968 in Turin, Italien, gegründet und hat seither mehr als 300 Serienmodelle entworfen und konstruiert sowie über 100 Konzeptfahrzeuge auf den wichtigsten internationalen Automobilmessen vorgestellt. Viele dieser Entwürfe haben es auch zu Gran Turismo geschafft. Einige der von Italdesign entworfenen Autos wurden zu echten Filmstars, wie etwa der DeLorean DMC-12, der in der „Zurück in die Zukunft“-Trilogie seinen Auftritt hatte, oder der Lotus Esprit, der von Roger Moore in „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ gefahren wurde. Der Italdesign EXENEO Vision Gran Turismo setzt die lange italienische Tradition der „Gran Turismo“-Automobile fort, allerdings mit modernster Technologie. Inspiriert vom kompakten Italdesign GT Parcour mit Mittelmotor aus dem Jahr 2013, verfügt dieses für alle Straßen geeignete Konzeptfahrzeug über vier verschiedene Chassis-Einstellungen (Asphalt, Schnee, Gelände und Stadt) und wurde für den Einsatz auf Renn- und Offroadstrecken konzipiert. Ein leistungsstarker V10-Mittelmotor sorgt zusammen mit zwei 200 kW (268,2 BHP) starken Elektromotoren für eine Gesamtleistung von 910 kW (1.219,9 BHP), die es dem EXENEO VGT ermöglicht, eine Höchstgeschwindigkeit von 380 km/h zu erreichen – bei einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden. Ein 7-Gang-Getriebe, Einzelradantrieb und das KERS-Rückgewinnungssystem vervollständigen den Antriebsstrang. Um maximale Stabilität zu gewährleisten, passt sich die intelligente Aufhängung automatisch an unterschiedliche Geländeformen an.

Citroën DS 21 Pallas ‘70

Eine historische Vision der Zukunft aus Frankreich.

Citroën hat sich dem Frontantrieb verschrieben, und dieser DS ist ihr Meisterstück, das mit den modernsten Technologien der damaligen Zeit ausgestattet ist. Das Auto wurde erstmals im Jahr 1955 auf dem Pariser Autosalon vorgestellt. Während viele andere Hersteller noch Autos im Vorkriegsstil produzierten, war der DS eine verblüffende Vision der Zukunft. Mit seiner avantgardistischen aerodynamischen Karosserie und der revolutionären hydropneumatischen Federung wurde er scherzhafterweise als „fliegende Untertasse“ bezeichnet. Die Entwicklung wurde von André Lefèbvre geleitet, während die vergleichsweise große 4,8m lange Karosserie vom Italiener Flaminio Bertoni entworfen wurde, der auch am klassischen 2CV gearbeitet hatte. Mit einem derart zukunftsweisenden Design erfreute sich der DS lange Zeit großer Beliebtheit. Mit verschiedenen Verbesserungen der Ausstattung und des Motors wurde der Wagen 20 Jahre lang produziert. Im Jahr 1964 kam die „Pallas“-Ausführung mit einer luxuriösen Innen- und Außenausstattung auf den Markt. 1967 erhielt der Wagen ein moderneres Erscheinungsbild, bei dem die 2 runden Scheinwerfer durch 4 Scheinwerfer in abgedeckten Einheiten ersetzt wurden.

Porsche 911 Carrera RS (901) ‘73

Ein Novum in der Geschichte des Porsche 911: der RennSport.

Der 1973 erschiene 911 Carrera RS 2.7 war das erste Modell in der langen Geschichte des Porsche 911, das die RS-Plakette trug. RS steht für Rennsport – und wie der Name schon sagt, wurde er als Homologationsmodell für die „Gruppe 4“-Kategorie der FIA entwickelt. Der 2,4-Liter-Motor des Basismodells des 911 S aus dem Jahr 1973 wurde auf 2,7-Liter vergrößert und bietet nun eine Leistung von 207,1 BHP. Die Frontpartie verfügt über einen Frontspoiler, der den Einbau eines Ölkühlers ermöglicht. Das Heck des Wagens ist serienmäßig mit dem ikonischen Heckspoiler ausgestattet, und die hinteren Kotflügel wurden verlängert, um die neuen, breiteren Hinterreifen unterzubringen. Der Carrera RS 2.7 war in 3 Varianten verfügbar: Tourenwagen, Sportwagen und Rennauto, wobei selbst das Tourenwagen-Luxusmodell weniger als 1.100kg wog.

Scapes

„Drift-Bühne“ und „Bewegen Sie die Kamera hoch und runter“ wurden zu den Empfehlungen hinzugefügt. Die Unterstützung für „Drift-Fotografie“ wird mit dieser Aktualisierung ebenfalls hinzugefügt. Beim ersten Spielen nach der Aktualisierung erwartet euch ein Tutorial, das die Schritte zum Aufnehmen von Drift-Fotos gemeinsam mit euch durchgeht. Folgt den Ratschlägen auf dem Bildschirm und habt viel Spaß dabei, die perfekten Drift-Fotos zu schießen.

