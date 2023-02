Diablo 4: Offene Beta im März // Intro-Cinematic veröffentlicht

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Blizzard hat die Termine für die offenen Betaphasen des kommenden Diablo 4 bekanntgegeben. So soll es davon aktuell zwei geben und für alle Plattformen verfügbar sein, für die das Spiel erscheint. Am Wochenende vom 17. bis zum 19. März dürfen alle Vorbesteller und alle, die einen Code für den Vorabzugang erhalten haben, bereits in den Titel reinschnuppern. Am darauffolgenden Wochenende findet vom 24. bis zum 26. März dann die für alle Interessierten zugängliche offene Betaphase statt.

Allerdings wird nicht das komplette Spiel, sondern lediglich der Prolog und der erste Akt spielbar sein und eure Charaktere können maximal die Stufe 25 erreichen. Welche Charaktere spielbar sein werden, und ob euer Fortschritt hinterher ins fertige Spiel mit übernommen werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Der Hersteller weist darauf hin, dass das Spiel sich noch in der Entwicklung befindet und es zu Leistungseinbrüchen und Ausfällen kommen kann. Außerdem könntet ihr auf Dinge stoßen, die einfach nicht oder noch nicht funktionieren. Nach dem Abschluss der offenen Beta wird das gesamte Feedback ausgewertet und bei Bedarf werden noch Änderungen vorgenommen.

Als kleiner Vorgeschmack wurde bereits ein Teil der In-Game-Introsequenz veröffentlicht, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt. Diablo 4 erscheint am 6. Juni für PC, Playstation 4 und 5, sowie für Xbox One und Series S|X.