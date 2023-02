Saudi-Arabien wird größter Nintendo-Aktionär außerhalb Japans

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Saudi-Arabiens staatlicher Public Investment Fund (PIF) hat seine Beteiligung an Nintendo aufgestockt und ist damit zum größten Anteilseigner außerhalb Japans geworden. Der Fonds erwarb im Mai 2022 einen Anteil von 5 Prozent am japanischen Konsolenhersteller und baute diesen bis Januar 2023 auf 6,07 Prozent aus. Im Februar 2023 wurde der Anteil zunächst auf 7,08 Prozent und schließlich auf den aktuellen Stand von 8,3 Prozent erhöht. Nintendo gab nach dem ersten Einstieg des PIF im Jahr 2022 bekannt, nichts von der Investition gewusst und erst aus den Medien davon erfahren zu haben.

Der Schritt ist Teil einer größeren Strategie, die stark vom Öl abhängige saudische Wirtschaft zu diversifizieren und in die Spiele- und E-Sports-Branche zu investieren. Unter der Führung von Kronprinz Mohammed bin Salman hat das Land zu diesem Zweck die Savvy Games Group unter dem Dach des PIF gegründet und mit einem Budget von 38 Milliarden US-Dollar ausgestattet. Neben Nintendo erwarb der Fonds bereits 96 Prozent am traditionsreichen japanischen Entwickler SNK (Fatal Fury, Metal Slug), 8 Prozent an der Embracer Group, 5 Prozent an Capcom, 3,5 Prozent an Take-Two Interactive, 3,5 Prozent an Activision Blizzard und 2,6 Prozent an Electronic Arts. Darüber hinaus wurde letzte Woche die erste Investition in der chinesischen Spielebranche bekannt gegeben, und zwar in Höhe von 260 Millionen US-Dollar in einen von Tencent Holdings unterstützten E-Sports Veranstalter.