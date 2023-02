Jake Solomon, Creative Director von XCOM, verlässt 2K

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS Android

Jake Solomon, Creative Director der modernen Xcom-Spiele und von Marvel's Midnight Suns bei Firaxis, wird das Studio und Publisher 2K nach über 20 Jahren verlassen und seine Zelte woanders aufschlagen. Ebenso scheidet nach 25 Jahren der Studioleiter Steve Martin aus. Er wird durch die ehemalige Chief Operating Officer Heather Hazen ersetzt.

Der Branchendienst VideoGamesChronicle bat 2K um eine Stellungnahme, ob der Abgang von Solomon damit zu tun hätte, dass der Verkaufserfolg von Midnight Suns anscheinend hinter seinen Erwartungen blieb. Der Publisher kommentierte, man habe sich im Guten von Solomon getrennt:

Jake war maßgeblich am Aufbau der XCOM-Franchise beteiligt und hat mit Marvel's Midnight Suns ein wunderbares neues Abenteuer geschaffen. Wir wissen seine Arbeit sehr zu schätzen und können es kaum erwarten, zu sehen, was er als nächstes macht. Wir sind stolz auf das, was das Team mit Marvel's Midnight Suns erreicht hat, das bei Kritikern, Marvel-Fans und Taktikspielern gleichermaßen gut ankam.

Ebenso möchte Jake Solomon keine Kritik an seinem ehemaligen Arbeitgeber äußern:

Ich schlage ein neues Kapitel auf, aber ich bin unglaublich dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, meine Träume bei Firaxis Games zu erfüllen. Ich bin jedem dankbar, der XCOM und Marvel's Midnight Suns genossen hat, und meinen Entwicklungs- und Publishing-Partnern, die geholfen haben, diese Spiele zum Leben zu erwecken.

Obwohl Midnight Suns bei den Kritikern gut ankam, wurden alle Versionen innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung stark reduziert, was darauf hindeutet, dass der Publisher von der kommerziellen Leistung des Spiels enttäuscht war. Laut kürzlich veröffentlichten Daten schaffte es Midnight Suns auch nicht in die Liste der 100 meistverkauften Spiele des Jahres 2022 in Großbritannien.