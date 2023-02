Lords of the Rising Sun: Erweiterung für Fabled Lands erschienen

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die im Mai 2022 für PC und MacOS releaste digitale Adaption der Fabled Lands-Spielbücher-Serie hat kürzlich mit Lords of the Rising Sun auf Steam den ersten kostenpflichtigen DLC erhalten. Das Entwicklerstudio Prime Games erweitert Fabled Lands mit dem exotischen Land Akatsurai um einen neuen erkundbaren Kontinent, der frische Schauplätze sowie Quests für euren Charakter bereithält und die Hintergrund-Lore der Fantasy-Welt Harkuna weiter vertieft.

Der zusätzliche Content von Lords of the Rising Sun wird auf der Steam-Website mit folgenden Features beworben:

Neue Quests - Mehr als 44.000 Wörtern an Text wurden dem Hauptspiel hinzugefügt, neue Quests, Entscheidungen sowie versteckte Pfade warten darauf, entdeckt zu werden

- Mehr als 44.000 Wörtern an Text wurden dem Hauptspiel hinzugefügt, neue Quests, Entscheidungen sowie versteckte Pfade warten darauf, entdeckt zu werden Neue Opponenten - Stellt euch neuen Feinden, sowohl menschlichen als auch mythologischen, ausgestattet mit neuen Fähigkeiten. Jagt Wald-Monster und werdet gejagt

- Stellt euch neuen Feinden, sowohl menschlichen als auch mythologischen, ausgestattet mit neuen Fähigkeiten. Jagt Wald-Monster und werdet gejagt Neue Ausrüstung - Neue Beute und mächtige Artefakte, die in der Welt von Harkuna noch nie gesehen wurden

- Neue Beute und mächtige Artefakte, die in der Welt von Harkuna noch nie gesehen wurden Neue Game-Mechaniken - Neue einsetzbare Mechaniken wie "Verbluten" und einzigartige Waffen, wie den werfbaren Shuriken samt dazugehörigen Skill, der diesen verstärkt. In Akatsurai könnt ihr spezielle Handels-Deals schließen, wenn ihr die richtigen Leute trefft. Imponiert den örtlichen Waffenschmieden, um an landestypische Ausrüstung zu kommen.

- Neue einsetzbare Mechaniken wie "Verbluten" und einzigartige Waffen, wie den werfbaren Shuriken samt dazugehörigen Skill, der diesen verstärkt. In Akatsurai könnt ihr spezielle Handels-Deals schließen, wenn ihr die richtigen Leute trefft. Imponiert den örtlichen Waffenschmieden, um an landestypische Ausrüstung zu kommen. Neue Aufgaben - Auf den geduldigen Entdecker warten neue Ziele und Aufgaben

Einen optischen Eindruck von dem asiatischen und mythischen Setting der Erweiterung erhaltet ihr mit unserer Screenshot-Galerie,

Lords of the Rising Sun ist derzeit nur auf Steam zum Preis von 3,99 Euro erwerbbar, zu einem späteren Zeitpunkt soll der DLC auch auf GOG.com erscheinen Im Rahmen des DLC-Releases wird das Hauptspiel Fabled Lands derzeit auf beiden Plattformen mit einem 50%-Rabatt angeboten, so dass ihr noch bis zum 23. Februar nur 9,24 Euro (Steam) oder 9,59 Euro (GOG) für das interaktive Rollenspielbuch bezahlt. Auf Steam und GOG.com findet ihr jeweils auch eine Demo für das Reinschnuppern in den Indie-Titel vor.