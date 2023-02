It Returned To The Desert: Hommage an Cinemaware-Klassiker erschienen

PC

Mit It Returned To The Desert ist kürzlich ein PC-Indie-Titel auf Steam erschienen, der auf dem Cinemaware-Klassiker It Came from The Desert aus dem Jahr 1989 basiert. Wie im großen Vorbild, das die typischen amerikanischen Horror-B-Movies der 50er und 60er-Jahre spielerisch gekonnt portraitierte, bekommt ihr es bei It Returned To The Desert ebenfalls mit genetisch veränderten Riesen-Ameisen zu tun, die eine Gefahr für die Bewohner der Wüsten-Stadt Glint Rock darstellen.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Geologen Dr. Mill, der die Verantwortlichen der Stadt von dem drohenden Unheil zuerst überzeugen muss und dann mit einer zusammengestellten Gruppe den Kampf gegen die mutierten Ameisen aufnimmt. Verantwortlich für den mit einem Pixel-Look ausgestatteten spielerischen Mix aus Story-Adventure, Runden-Taktik-Kämpfen und diversen integrierten Mini-Spielen, zeichnet sich der deutsche Entwickler Tim Rachor.

Den Release-Trailer von It Returned To The Desert haben wir für euch unter der News zum Abruf eingebunden, in diesem bekommt ihr einen Ersteindruck von der Retro-Grafik, dem rundenweise ablaufenden Kampfsystem sowie dem klassischen Adventure-Part des Spiels.

It Returned to The Desert ist seit dem 15. Februar 2023 auf Steam digital erhältlich. Derzeit bekommt ihr noch einen Launch-Rabatt von 10 Prozent auf den regulären Preis gewährt, so dass ihr den Titel noch bis zum 21. Februar für 8,99 anstatt den regulären 9,99 Euro erwerben könnt.