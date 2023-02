Shadow Warrior 3: Definitive Edition bringt Performance-Steigerung

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Ab sofort ist die Definitive Edition von Shadow Warrior 3 für PS5, Xbox Series, PC und direkt im Xbox-Game-Pass erhältlich. Für Besitzer des Ursprungsspiels gibt es das Update kostenfrei.

Die "definitive" Fassung bietet nicht nur eine verbesserte Grafik und Performance. Im neuen Hardcore-Modus stellt ihr die eigenen Schwertkünste unter Beweis, mischt noch mehr Dinge im New Game Plus auf oder meistert im Survival-Modus die blutigen Herausforderungen in der Kampfarena.

Ich habe die Definitive Version bereits ausprobiert: Auf meiner Xbox Series X vereinfacht und verbessert der neu vorhandene Performance-Modus das Spiel deutlich, da flüssigere Bewegungen ermöglicht werden.