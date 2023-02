Kein fauler Zauber (feat. Hagen)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Teaser Heinrich und Jörg drücken gemeinsam mit Gast Hagen wieder die Schulbank, aber in Hogwarts bringt das reichlich Spaß.

Hogwarts Legacy ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Doppelt so viele Episoden und weitere Vorteile gibt es für Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse.

Magie liegt in der Luft: Die Spieleveteranen erreichte eine Einladung an eine wohlbekannte Akademie für Hexerei und Zauberei. Die kam allerdings nicht in Form eines Briefs per Eule, vielmehr lädt Avalanche Software mit Hogwarts Legacy dazu ein, das ehrwürdige Schloss und sein Umland spielerisch zu bereisen. Die Hexenmeister Heinrich und Jörg berufen zu diesem Anlass den Zauberlehrling Hagen Gehritz in ihren Zirkel, der hier auf GamersGlobal Hogwarts Legacy getestet hat. Zu dritt haben sie alle Sprüche parat, um die zauberhaften Facetten des Action-Adventures mit RPG-Elementen zu durchleuchten. Zuvor gibt es aber Berichtenswertes aus der Muggel-Welt mit Branchen-News, Spielerfahrungen und Hörerpost.



00:00:15 News & Smalltalk

0:43:45 Hogwarts Legacy

0:44:06 Die Veteranen beschwören den Spieleredakteur Hagen Gehritz als Gast in die Runde.

0:47:46 Rund 100 Jahre vor den Ereignissen von Harry Potter wird eure Spielfigur in Hogwarts eingeschult. Welchen Bezug haben die Veteranen zur Vorlage und welches der vier Häuser haben sie gewählt?

0:58:37 Die atmosphärische Spielwelt ist reich an Details, dank der charmanten Lehrkräfte lebt man sich schnell in Hogwarts ein. An der Akademie werden uns erstaunlich wenige Regeln aufgezwungen.

1:05:35 Sowohl in Kämpfen als auch beim Rätseln kommen zahlreiche Zaubersprüche zum Einsatz, dazu werfen die Entwickler fleißig weitere Spielelemente in den Hexenkessel.

1:17:17 Bei allem Überfluss fallen doch Leerstellen in der magischen Welt auf: Wo sind Quidditch und die Rivalität der Häuser abgeblieben? Doch letztlich tut das dem motivierenden Spielfluss kaum Abbruch.

1:32:17 Veteranenfazit und Pressespiegel.