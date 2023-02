Kerbal Space Program 2: Neuer Gameplay-Trailer kurz vor EA-Start

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Kurz vor Early-Access-Start von Kerbal Space Program 2 am 24. Februar hat Entwickler Intercept Games gestern einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt.

In Kerbal Space Program 2 konstruiert ihr verschiedene Raumfahrzeuge, Raumschiffe und andere Gerätschaften, während ihr nebenbei die Grundlagen der Raketenwissenschaft erlernt. Die Raumfahrzeuge müssen stark genug sein, um die äußeren Grenzen des Kerbal-Heimatsystems zu erreichen. Das spektakuläre Scheitern eurer Konstruktionen gehört zum Teil des Spielspaßes.

Kerbal Space Program 2 bietet über 350 neue und anpassbare Teile sowie einen verbesserten Einstieg. Die außerirdischen Umgebungen sollen abwechslungsreich sein und zum Erforschen einladen. All diese Inhalte werden mit Beginn der Early Access-Phase am 24. Februar auf Steam, im Epic Games Store und in anderen Shops erhältlich sein.

Weitere Informationen zu den neuen Funktionen (darunter Technologiebaum-Fortschritte, Kolonien, interstellare Reisen und noch vieles mehr) gibt es auf der offiziellen Website in den Early-Access-Plänen.