PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 20. bis zum 24. Februar (Microsoft Xbox Wire)

Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One, Windows und im Game Pass erhältlich sind.

21. Februar – Akka Arrh

Eine Kaskade von Wörtern, Farben, Formen und Geräuschen ergießt sich um Deinen Geschützturm, während Du verzweifelt versuchst, die Schwärme von Angreifer*innen abzuwehren. Die Entwickler*innen von Llamasoft kombinieren die Faszination eines Atari-Arcade-Prototyps mit Elementen eines Wellen-Shooters für langanhaltenden Spielspaß.

21. Februar – Atomic Heart

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – Ab dem ersten Tag erhältlich im Game Pass! In einer verrückten und utopisch anmaßenden Welt lieferst Du Dir explosive Kämpfe. Passe Deinen Kampfstil an die jeweiligen Gegner*innen an, nutze die Umgebung zu Deinem Vorteil und verbessere Deine Ausrüstung, um die Missionen zu erfüllen. Erhältlich auf Cloud, Konsole und PC.

21. Februar – Like a Dragon: Ishin!

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Das Kyo der 1860er Jahre ist geprägt von weit verbreiteter Ungleichheit, die ein Samurai auf seiner Suche nach Gerechtigkeit bekämpfen möchte. Schnapp Dir das Schwert von Sakamoto Ryoma und mach Dich auf den Weg nach Kyoto. Finde den Mörder Deines Vaters, beweise Deine eigene Unschuld beweisen und stelle Deine Ehre wieder her. Auf Deiner Reise setzt Du der Ära der Samurai ein Ende und veränderst die Zukunft Japans für immer. Ziehe Deine Klinge, lade Deinen Revolver und schließe Dich in diesem historischen Abenteuer der Macher*innen von Yakuza: Like a Dragon der Revolution an.

21. Februar – Remoteness

Optimiert für Xbox Series X|S – New York, 2034. Du wachst aus einem vermeintlichen Albtraum auf, doch die Apokalypse ist Realität. Nachdem ein elektrischer Meteoritenschauer die Erde getroffen hat, wurde der Bezirk über Nacht von der Armee evakuiert und isoliert. Die einzige Möglichkeit, die Dir bleibt, besteht darin, Deine Armbrust zu nehmen und zu kämpfen, zu erkunden und zu überleben, um irgendwie dieser Hölle zu entkommen.

22. Februar – Arcadia Fallen

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere – Arcadia Fallen ist ein visuelles Rollenspiel, in dem Deine Entscheidungen die Persönlichkeit Deines Charakters prägen. Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Alchemistenlehrlings, der unfreiwillig an einen bösen Geist gebunden ist. Plötzlich wirst Du in einen Konflikt zwischen der Menschheit und der Magie verwickelt und musst Dich einer Gruppe ungewöhnlicher Held*innen anschließen, um Deinem eigenen Untergang zu entgehen und dabei die Welt zu retten.

23. Februar – Blood Bowl 3

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Schnüre die Stiefel, setze den Helm auf, passe Schulterschoner und Brustplatte an… und lasse diskret einen geschärften Dolch in Deinem Gürtel verschwinden. Du übernimmst die Kontrolle über eines von zwölf Teams und versuchst die Gegner*innen aufzuhalten, indem Du Dich taktisch klug positionierst. Weiche aus und eliminiere diejenigen, die sich Dir in den Weg stellen, um in der Endzone den entscheidenden Touchdown zu erzielen! Die klügsten Strateg*innen sind im Vorteil, aber wird das ausreichen?

23. Februar – Catan: Konsolenedition

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Spiele das offizielle Videospiel von Catan auf der Konsole! Sammele Ressourcen, entwickle neue Strategien und errichte Deine Siedlungen auf einem Spielbrett, das zum Leben erwacht. Fordere Freund*innen auf lokaler Ebene heraus, mache online von der Cross-Play-Kompatibilität Gebrauch oder miss Dich mit der KI, um siegreich aus Catan hervorzugehen.

23. Februar – Midnight is Lost

Midnight ist die tierische Begleiterin einer Hexe. Genauer gesagt, ist sie eine Katze, die versehentlich auf einer geheimnisvollen Insel gelandet ist und nun Deine Hilfe braucht, um wieder nach Hause zu kommen. Das Besondere: Die herausfordernden Rätsel können nur rückwärts gelöst werden, also mach Dich bereit, Dein Gehirn anzustrengen.

23. Februar – Planet Cube: Edge

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der Planet Cube wird von einem mysteriösen Wesen überfallen und die Bevölkerung ist nicht gewappnet für einen Krieg. Während sich die meisten Einwohner*innen zum nächstgelegenen Ausgang würfeln, findet ein kantiger Labortechniker namens Edge die Kraft, um die Welt zu retten. Würfle, schieße und springe durch einen wissenschaftlichen Unterwasserkomplex, um genug Feuerkraft zu sammeln, mit der Du das unbekannte Wesen in die Flucht schlagen kannst.

24. Februar – SimAirport

Du hast alles unter Kontrolle, von den Entscheidungen auf Reiseflughöhe bis hin zu den kleinsten Details am Boden. Stelle Dich der Herausforderung, im Karrieremodus ein internationales Drehkreuz zu errichten oder konzipiere im Sandkastenmodus ein architektonisches Meisterwerk, ohne Dich um die Finanzen zu sorgen. Baue ein Terminal, stelle Personal ein, schließe Verträge mit Fluggesellschaften und erledige alles, was dazugehört.