Marvel's Midnight Suns: An diesem Wochenende kostenlos spielbar

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Solltet ihr bisher mit einem Kauf von Marvel's Midnight Suns (im Test+, Note 8,0) gezögert haben, so habt ihr an diesem Wochenende die beste Gelegenheit in den Titel reinzuschnuppern. Im Zuge des 2K-Publisher-Sales auf Steam könnt ihr den Titel kostenlos herunterladen und bis Sonntag, den 19. Februar 19:00 Uhr ohne Einschränkungen ausprobieren.

Sollte euch das Spiel gefallen, so könnt ihr es bis zum 2. März zum reduzierten Preis erwerben. Euer Spielstand und Fortschritt wird übernommen. Sowohl die Standard- als auch die Legendary-Edition sind um 40 Prozent reduziert und kosten 35,99 Euro respektive 59,99 Euro. Bereits am 23. Februar erscheint der zweite Downloadinhalt mit dem Titel Redemption. In diesem wird sich Venom eurer Gruppe anschließen.