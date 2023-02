PM: Ein Dankeschön von Guerrilla zum ersten Geburtstag von Horizon Forbidden West (Sony Playstation Blog)

PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist kaum zu glauben, dass seit der Veröffentlichung von Horizon Forbidden West schon ein ganzes Jahr vergangen ist. Am 18. Februar 2022 wartete das Team von Guerrilla am Arbeitsplatz gespannt auf den weltweiten Start des Titels.

Es ist nicht leicht, die Emotionen zu beschreiben, die man am Veröffentlichungstag eines Spiels durchlebt. Aber bestimmt kennt jeder Entwickler in der Branche diese ganz spezielle Mischung aus Aufregung, Nervosität und Vorfreude, kurz bevor die ersten Reaktionen eintreffen. Wir verbringen den Großteil des Tages damit, die sozialen Medien zu aktualisieren, Statistiken zu prüfen und das erste Feedback zu lesen. Gleichzeitig gönnen wir uns aber auch Momente mit dem Team, in denen wir den unglaublichen Erfolg und die Ergebnisse von über vier Jahren Arbeit genießen, die nun endlich das Licht der Welt erblicken.

Um auf dieser Spannung aufzubauen, wird Horizon Forbidden West ab dem 21. Februar 2023 auch dem PlayStation Plus-Spielekatalog hinzugefügt.

Das vergangene Jahr hatte aber noch mehr als den Start von Horizon Forbidden West zu bieten: Wir haben außerdem einen LEGO-Langhals in die Wildnis entlassen, einen engagierten TikTok-Kanal erstellt und jede Menge neues Merchandise veröffentlicht, zum Beispiel den Original-Soundtrack auf Vinyl und eine Kollektion mit ASOS. Auf der Twitchcon und der Gamescom konnten wir sogar endlich ein paar unserer Fans wiedersehen!

Es hat uns sehr gerührt, was für einen großen Eindruck Aloy und ihre Geschichte bei euch hinterlassen haben. Wir sind sehr dankbar dafür, wie leidenschaftlich unsere Community ihrer Liebe und Freude über die Reihe Ausdruck verleiht. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist es, durch den Hashtag #BeyondTheHorizon zu scrollen und die atemberaubenden Schnappschüsse der virtuellen Fotocommunity aus dem Fotomodus zu betrachten. Wusstet ihr, dass ihr insgesamt schon ganze 211.000 Stunden im Fotomodus verbracht habt?

Als kleines Dankeschön für ein Jahr der Leidenschaft, Unterstützung und Freude über Horizon Forbidden West wollten wir uns gerne erkenntlich zeigen. Im PlayStation Store stehen euch daher ab sofort neue PSN-Avatare zum Herunterladen bereit.

An dieser Stelle möchten wir euch noch mal von Herzen dafür danken, dass ihr Aloy und ihre fortdauernde Geschichte in Horizon Forbidden West so begeistert aufgenommen habt. Aktuell freuen wir uns besonders auf die Erweiterung Burning Shores, die am 19. April 2023 erscheint und in der Aloy einer finsteren Bedrohung in den tödlichen vulkanischen Ruinen von Los Angeles nachgeht. Und falls ihr die Welt von Horizon einmal aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachten wollt: Horizon Call of the Mountain erscheint nächste Woche für PSVR2.

Zum Abschluss noch eine herzliche Nachricht von unserem Guerrilla-Team aus dem Studio in Amsterdam.