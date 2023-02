Mech Engineer und RTS Woronoi erscheinen bei Microprose

PC

Gestern hat Microprose bekanntgegeben, dass es seinen Katalog um zwei Spiele erweitert hat. Zunächst das Echtzeitstrategie-Wargame Waronoi vom Indie-Entwickler Mark Frykberg, das auf große Armeen setzt, wobei ihr auch bis zu einzelnen Einheiten reinzoomen könnt. Auf prozedural generierten Karten könnt ihr euch dem Kampf gegen die KI und menschliche Mitspieler stellen. Die Armeen sind hierarchisch organisiert und ihr müsst das Konzept der Kommandketten meistern, um Erfolg zu haben. Ursprünglich ist Waronoi bereits Ende 2020 erschienen. Den neuen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Der offizielle Steam-Preis liegt bei 12,49 Euro, ihr könnt aber derzeit von 30 Prozent Rabatt profitieren.

Der zweite Titel Mech Engineer wurde Ende 2020 in den Early Access geschickt. In dem Dark-Science-Fiction-Mech-Manager von KiberKreker baut und optimiert ihr eure Mechs, kümmert euch um die Piloten und managed eure Basis. Die Mechs schickt ihr dann in Missionen gegen eine mutierende Alien-Biowaffe. Die Kämpfe laufen semi-automatisch ab. Während der Kämpfe könnt ihr Befehle in Echtzeit geben. Ein neuer Ankündigungstrailer ist ebenfalls erschienen. Der offizielle Steam-Preis liegt bei 12,49 Euro, ihr könnt aber derzeit von 30 Prozent Rabatt profitieren.