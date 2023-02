PM: Viel Taktik, Sport und Spannung: Die game Sales Awards im Januar (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 17. Februar 2023 – Die game Sales Awards – die Auszeichnung des game – Verband der deutschen Games-Branche für besondere Verkaufserfolge von Computer- und Videospielen in Deutschland – starten in das Jahr 2023 mit zwei neuen Preiskategorien: Die ‚Doppel-Platin‘ sowie ‚Multi-Platin‘ game Sales Awards für 400.000 beziehungsweise 600.000 plattformübergreifend auf Datenträgern und als Download verkaufte Titel ersetzen den bisher verliehenen ‚Sonderpreis‘ für über 500.000-mal verkaufte Spiele. Die neuen Abstufungen der Verkaufsmeilensteine sind so deutlich besser nachzuvollziehen. Für 100.000 beziehungsweise 200.000 verkaufte Titel wird weiterhin der game Sales Award in ‚Gold‘ und ‚Platin‘ verliehen.

Im Januar erhalten gleich drei Titel den game Sales Award in der Kategorie Multi-Platin: Die Fußball-Simulation „EA SPORTS FIFA 23“, der First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare II“ sowie das Sportspiel „Nintendo Switch Sports“ haben jeweils die Marke von 600.000 verkauften Titeln in Deutschland geknackt. Die Rennsport-Simulation „Gran Turismo 7“ bekommt für über 400.000 Verkäufe den Doppel-Platin-Award. Die Action-Adventure-Strategie „Mario + Rabbids Sparks of Hope“ hat sich über ein 100.000-mal verkauft und wird somit mit einem Award in Gold ausgezeichnet.

Im Januar gehen damit drei game Sales Awards in der Kategorie Multi-Platin an:

„EA SPORTS FIFA 23“ (Electronic Arts) erschienen für die Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC

„Call of Duty: Modern Warfare II“ (Infinity Ward / Activision) erschienen für die Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC

„Nintendo Switch Sports“ (Nintendo) erschienen für die Plattform Nintendo Switch

Ein game Sales Award in der Kategorie Doppel-Platin geht an:

„Gran Turismo 7“ (Polyphony Digital / Sony Interactive Entertainment) erschienen für die Plattformen PlayStation 4 und PlayStation 5

Ein game Sales Award in der Kategorie Gold geht an:

„Mario + Rabbids Sparks of Hope“ (Ubisoft) erschienen für die Plattform Nintendo Switch

Mit dem game Sales Award zeichnet der game – Verband der deutschen Games-Branche verkaufsstarke Computer- und Videospiele in Deutschland aus. Grundlage sind die aktuellen Verkaufszahlen des Branchenpanels GSD (Game Sales Data) der ISFE, Interactive Software Federation of Europe. Titel, von denen in den ersten 12 Monaten ab Veröffentlichung plattformübergreifend in Deutschland mehr als 100.000, 200.000, 400.000 beziehungsweise 600.000 Exemplare verkauft wurden, können den game Sales Award in den Kategorien Gold, Platin, Doppel-Platin beziehungsweise Multi-Platin erhalten. Zusätzlich können Anbieter von Computer- und Videospielen dem game ihre kumulierten Verkäufe unter sales-award@game.de melden. Der game verpflichtet sich zur Wahrung der Vertraulichkeit der gemeldeten Mengen, überprüft sie und berücksichtigt sie entsprechend bei der Ermittlung der relevanten Verkaufsmengen.

