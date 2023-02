Tetris: Verfilmung erscheint bei AppleTV+ am 31. März // Trailer

3DS

Am 31. März erscheint exklusiv auf dem Streamingportal von Apple TV+ die Verfilmung rund um die verrückte Geschichte zu dem Spieleklassiker Tetris.

Zu Zeiten des Kalten Krieges und als es noch die Sowjetunion gab, entwickelte der russische Programmierer Alexei Paschitnow das Puzzlespiel im Jahr 1984. Der Unternehmer Henk Rogers, der zu dieser Zeit für einen japanischen Publisher arbeitete, entdeckte das Spiel im Jahr 1987 auf einer Computermesse und kämpfte von da an um die Rechte an dem Spiel. Dabei musste er sich gegen einigen Konkurrenten durchsetzen und freundete sich sogar in der Sowjetunion mit Alexei Paschitnow an, bevor das Spiel zu einem Hit auf der Handheldkonsole Gameboy und später auf der ganzen Welt wurde.

Die Verfilmung wird als Mischung aus Komödie und Drama beschrieben und zeigt Taron Egerton (Rocketman) als Henk Rogers in der Hauptrolle. In weiteren Rollen sind Toby Jones als Robert Stein, Nikita Yefremov als Alexei Paschitnow, Roger Allam als Robert Maxwell, Anthony Boyle als Kevin Maxwell, Togo Igawa als Hiroshi Yamauchi, Ken Yamamura als Minoru Arakawa, Ben Miles als Howard Lincoln und Matthew Marsh als Michail Gorbatschow zu sehen sein.

Abschließend könnt ihr euch den englischsprachigen Trailer anschauen. Bisher ist noch keine deutsche Veröffentlichung angekündigt.